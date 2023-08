Chaoten Polizei muss wegen Fussballspielen im ganzen Kanton Luzern alle Posten schliessen Nächste Woche bleiben die Polizeiposten im Kanton Luzern während drei Tagen geschlossen. Grund ist die hohe Belastung der Polizei – wegen anstehender Fussballspiele.

Die Luzerner Polizei muss nächste Woche vorübergehend sämtliche Polizeiposten im Kanton Luzern schliessen. «Diese spezielle Massnahme ist den Fussballspielen des FC Luzern geschuldet», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Nötig wird die Schliessung, um die Sicherheit an den Meisterschaftsspielen sowie zusätzlich bei den Spielen des FC Luzern in der Qualifikation zur Conference League zu gewährleisten. Es seien grosse Polizeiaufgebote notwendig.

Das Korps der Luzerner Polizei, das bei den internationalen Spielen zudem auf die Unterstützung aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat zählen dürfe, sei durch diese zusätzlichen Einsätze personell ausserordentlich stark belastet, heisst es weiter.

Polizeieinsatz beim Heimspiel des FC Luzern gegen Djurgardens IF. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. 8. 2023)

Am Sonntag spiel der FCL zu Hause gegen YB, am Donnerstag findet dann das Rückspiel gegen die schottische Mannschaft Hibernian statt. Die ausserordentliche Massnahme, alle Polizeiposten zu schliessen, könnte darauf hindeuten, dass die Polizei mit Ausschreitungen rechnet. Sprecher Christian Bertschi betont auf Anfrage, dies könne man nicht vorhersagen. «Es ist auch nicht entscheidend, ob es Ausschreitungen gibt oder nicht. Wir müssen sowieso immer viele Leute für die FCL-Spiele aufbieten.»

Polizei spricht von einer «sanften Massnahme»

Das Problem sei die aktuelle «Massierung» der FCL-Spiele, die durch das Weiterkommen des Klubs in der Conference League entstanden ist. «Die übrigen polizeilichen Leistungen im ganzen Kanton, beispielsweise bei einem Unfall oder bei einer anderen Hilfeleistung, müssen auch erbracht werden. Wir haben uns darum entschliessen müssen, gewisse Leistungen einzuschränken», sagt Bertschi. Die Reaktion der Politik auf die Ereignisse rund um das FCL-Spiel vom vergangenen Sonntag in St.Gallen hat in Polizeikreisen für Kopfschütteln gesorgt. So hat Johanna Bundi Ryser, Präsidentin des Verbands Schweizerischer Polizeibeamter, die Untätigkeit der Bewilligungsbehörden scharf kritisiert. «Wir bewegen uns seit Jahren im Kreis», sagte sie gegenüber dem «Blick».

Ist die Schliessung der Polizeiposten nun ein Hilferuf oder ein Druckversuch der Luzerner Polizei, um die Politik dazu zu bewegen, endlich schärfer gegen die Fussballchaoten vorzugehen? Christian Bertschi verneint dies. «Wir haben überhaupt keine Hintergedanken bei dieser Massnahme. Wir müssen einfach gewährleisten, dass wir genügend Leute für unsere zahlreichen Einsätze im ganzen Kanton zur Verfügung haben.» Die Schliessung der Posten bezeichnet er als «sanfte Massnahme». Man priorisiere die Hilfestellung der Polizei bei aktuellen Ereignissen, die nach wie vor gewährleistet sei. Im Übrigen sei die Leitung des Justiz- und Sicherheitsdepartements von Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) vorgängig informiert worden.

So erreichen Sie die Polizei Vom 16. bis zum 18. August bleiben die Polizeiposten im Kanton Luzern flächendeckend geschlossen. Der Posten Hirschengraben in Luzern bleibt am 16. August von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie am 18. August geöffnet. Die Hauptposten in Ebikon, Emmen, Hochdorf, Kriens, Schüpfheim, Sursee und Willisau sind am 16. August von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Polizei ruft in Erinnerung, dass sie rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit sei. In dringenden Fällen sei die Polizei unter der Notrufnummer 117 erreichbar. Für kleinere Anzeigen stehe auch der Onlineposten www.suisse-epolice.ch zur Verfügung.

Mitte fordert: Politik muss handeln

Die Mitte-Partei im Kanton Luzern hat sich schon früher gegen Postenschliessungen im Kanton Luzern gewehrt. Zudem verlangt sie in einer Volksinitiative ein härteres Vorgehen gegen Chaoten. In einer ersten Stellungnahme sagt Mitte-Präsident Christian Ineichen: «Es zeigt sich nun ganz klar: Wir haben Probleme mit der Sicherheit bei Fussballspielen. Die Polizei kommt an ihre Kapazitätsgrenzen.»

Die Politik müsse nun handeln, sagt Ineichen weiter: «Die vorübergehende Schliessung der Polizeiposten ist ein grosses Alarmzeichen. Man darf die Probleme mit den Chaoten nicht mehr länger schönreden und keinen rechtsfreien Raum dulden.»

Schliessung der Posten führte zu Kritik

Im vergangenen Sommer musste die Luzerner Polizei 22 der 32 Polizeiposten während zweieinhalb Monaten schliessen. Dies führte im Kantonsrat von links bis rechts zu Kritik. Die Polizei begründete dies damals mit vielen interkantonalen Einsätzen sowie Grossveranstaltungen im Kanton Luzern, welche Kräfte binden würden.