Coronavirus Im Kanton Luzern sind Covid Testpoints auch über die Festtage geöffnet Die Luzerner Bevölkerung kann sich auch während den kommenden Festtagen auf das Coronavirus testen lassen. Die kantonalen Testpoints in Luzern und in Schüpfheim sind auch an Weihnachten, am Stephanstag sowie an Silvester und Neujahr geöffnet.

Aufgrund von Kundenrückmeldungen werden die Öffnungszeiten des Testpoints bei der Messe Luzern über die Festtage angepasst. Personen, die sich in Luzern einem Coronatest unterziehen möchten, können sich am 24., 25., 26. und 31. Dezember 2022 sowie am 1. Januar 2023 jeweils von 10 bis 17 Uhr testen lassen. An allen anderen Tagen während der Zeit von Weihnachten bis Neujahr hat das Testcenter in Luzern wie üblich von 12 bis 19 Uhr offen.

Die bisherigen Öffnungszeiten des Testpoints in an der Bahnhofstrasse 18 in Schüpfheim von 12 bis 17.00 Uhr bleiben über die Festtage gleich.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement empfiehlt, sich frühzeitig zum Testen anzumelden, um mögliche Wartezeiten zu vermeiden. An den beiden kantonalen Testpoints werden Schnelltests und PCR-Tests angeboten. Eine Voranmeldung ist zwar nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. (zim)