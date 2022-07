Coronavirus Luzerner Kantonsspital führt wieder die generelle Maskenpflicht ein Weil die Corona-Fallzahlen immer noch steigen, führt man beim Luzerner Kantonsspital (Luks) die Maskenpflicht wieder ein. Besucherinnen und Besucher müssen wieder stets eine Maske tragen.

Am Luzerner Kantonsspital gilt wieder die Maskenpflicht Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 25. Juli 2021)

Wie das Luzerner Kantonsspital mitteilt, wurde als Reaktion auf die weiter steigenden Corona-Übertragungen beschlossen, die generelle Maskenpflicht am Luks ab sofort wieder einzuführen. Damit will man die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden schützen. Besuchende an den Luks-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen müssen also wieder stets eine Maske im Luks tragen. Für Patientinnen und Patienten gilt die Maskenpflicht beim Verlassen des Zimmers, für Mitarbeitende im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich.

Die Hospitalisationen bewegen sich zwar aktuell auf tiefem Niveau, die Situation mache gemäss der Mitteilung die Einsatzplanung jedoch anspruchsvoll. Noch Ende Juni hatte das Luzerner Kantonsspital darauf verzichtet, die Maskenpflicht einzuführen. Das Luks beobachtet die Lage laufend und passe die Massnahmen je nach Entwicklung an. (sfr)