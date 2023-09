Covid-19 Auffrischungsimpfung im Kanton Luzern ab Mitte Oktober möglich In einem Monat sollen geeignete Impfstoffe zur Verfügung stehen. Spitäler, Apotheken und Arztpraxen bieten den Booster an.

Ab dem 16. Oktober bieten das Luzerner Kantonsspital, verschiedene Apotheken und Arztpraxen im Kanton Luzern die Covid-19-Auffrischungsimpfung an. Laut Staatskanzlei sollen in einem Monat Impfstoffe zur Verfügung stehen, die an die neuen Covid-19-Varianten angepasst sind. Über Details zu den Auffrischimpfungen will der Kanton Ende Monat informieren.

Der Bund empfiehlt eine Auffrischungsimpfung ausschliesslich besonders gefährdeten Personen. Also solchen, die älter als 65 Jahre sind, über 16-Jährigen mit schwerer Vorerkrankung und Personen mit Trisomie 21. Die Impfung soll sie vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Alle anderen müssen die Kosten einer gewünschten Impfung selbst bezahlen. (lf)