Covid-19-Impfung Wer älter als 65 ist oder eine Vorerkrankung hat, sollte sich impfen lassen Ab dem 16. Oktober wird im Kanton Luzern wieder gegen Covid-19 geimpft. Empfohlen wird die Auffrischimpfung insbesondere älteren Personen.

Ab Mitte Oktober bietet das Kantonsspital Luzern die Auffrischimpfung gegen Covid-19 an. Bild: Bruno Kissling

Bund und Kanton empfehlen allen Personen ab 65 Jahren sowie solchen mit schweren Vorerkrankungen eine Covid-19-Auffrischimpfung. Diese werden ab Montag, 16. Oktober 2023, an allen drei Standorten des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Luzern, Sursee und Wolhusen sowie in verschiedenen Apotheken und Arztpraxen angeboten. Anmeldungen beim Luks sind ab dem 2. Oktober 2023 online oder telefonisch möglich.

Bei Personen, die jünger als 65 Jahre sind und keine erhöhten Gesundheitsrisiken haben, bestehe ein geringes Risiko für eine schwere Erkrankung, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Für sie werde deshalb keine erneute Impfung gegen Covid-19 empfohlen. (rbi)