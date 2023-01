Covid-19 Kanton Luzern stellt Testpoint auf der Allmend ein – Luks Wolhusen bietet ab Ende Januar keine Impfung mehr an Aufgrund stark gesunkener Nachfrage stellt der Kanton seinen Covid-Testpoint ein. Das Luks zieht mit und stellt sowohl das Impfangebot in Wolhusen als auch die Impf-Hotline ein.

Der kantonale Covid-Testpoint stellt auf Ende Februar den Betrieb ein. Das teilt die Staatskanzlei Luzern mit. Aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage nach Corona-Tests wird das Testcenter auf der Luzerner Allmend am 28. Februar den Betrieb einstellen. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, können Schnelltests und PCR-Tests weiterhin kostenpflichtig bei privaten Anbietern durchgeführt werden.

Ausserdem reduziert das Luzerner Kantonsspital sein Covid-19-Impfangebot. Am Luks Wolhusen könne man nur noch bis zum 26. Januar 2023 geimpft werden, in Luzern und Sursee sowie in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken sei die Impfung jedoch weiterhin verfügbar.

Auch die Impf-Hotline des Luks wird eingestellt. Unter der Telefonnummer 0848 553 433 können noch bis Ende Januar Anmeldungen zur Impfung getätigt werden. (mha)