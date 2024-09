Cyber-Sexualdelikte Was tun, wenn Kinder im Netz sexuell belästigt werden? Eine Expertin gibt Tipps Regula Bernhard Hug kennt sich mit Fällen von Cyber-Sexualdelikten aus. Sie ist Geschäftsleiterin von Kinderschutz Schweiz und erklärt, wie sich Jugendliche davor schützen und was Eltern tun können.

Über 10’000 Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren hat er via Social Media angeschrieben, sich als junger attraktiver Mann ausgegeben und von ihnen Nacktaufnahmen verlangt. Manchmal, indem er ihnen Geld bot, manchmal, indem er Komplimente machte und ihnen Liebe vorspielte. Über 100 Mädchen fielen auf ihn herein und schickten erotische Aufnahmen von sich. «Er» ist ein heute 55-jähriger Luzerner, der sich diese Woche vor dem Kriminalgericht verantworten musste.

Regula Bernhard Hug. Bild: PD

Sexuelle Belästigung im Netz erlebt mehr als jedes zweite Mädchen. Ein Gespräch mit Regula Bernhard Hug, Geschäftsleiterin der Fachorganisation Kinderschutz Schweiz.

Wie oft verstecken sich ältere Männer hinter einer falschen Identität, um über Social Media an erotische Bilder von jungen Mädchen ranzukommen?

Verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Es ist aber eine gängige Methode. Grundsätzlich gilt: Wird man von Unbekannten angeschrieben, muss man immer davon ausgehen, dass es nicht die Person ist, für die sie sich ausgibt. Im Internet kann alles «fake» sein. Jede Person, die dich anschreibt, jede Liebesbeziehung, die sich so anbahnt.

Wie können Betroffene das erkennen?

Leider gar nicht. Es gibt zum Beispiel täuschend echte verjüngende Filter, die selbst bei Videoanrufen funktionieren. Solche Techniken werden immer häufiger genutzt. Ohnehin gilt: nie sexualisierte Bilder von sich verschicken. Einmal rausgegeben, hat man nicht mehr in der Hand, was damit passiert. Selbst wenn darauf der Kopf abgeschnitten ist – schwirren im Internet auch Fotos herum, auf denen das Gesicht zu erkennen ist, können die Bilder mit künstlicher Intelligenz problemlos zusammengefügt werden. Die Technik ist heute so fortgeschritten, das erkennt niemand. Es ist eine gängige Erpressungsmethode.

Warum tun es Jugendliche trotzdem immer wieder?

Täter spielen ihnen häufig etwas vor. Die Mädchen vertrauen ihnen, wähnen sich in einer Liebesbeziehung. Für sie ist die Person dann ja nicht mehr fremd. Das ist auch problematisch, weil sie Avancen dann nicht mehr als sexuelle Belästigung wahrnehmen.

Was, wenn man nach einem persönlichen Treffen gefragt wird?

Will man eine Person, die man nur online kennt, treffen, dann nur an einem öffentlichen Ort. Und niemals allein! Die 12-jährige Freundin mitzubringen, nützt wenig, es sollte eine Person sein, die einen beschützen kann. Wichtig ist auch, dies vorab anzukündigen – ein 55-Jähriger wird dann wahrscheinlich nicht erscheinen, ein Jugendlicher schon.

Das Risiko, als Jugendliche online von Fremden angeschrieben und sexuell belästigt zu werden, ist gross. Gemäss der James-Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften aus dem Jahr 2022 haben das drei Fünftel der befragten Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren bereits erlebt. 47 Prozent wurden schon mal aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken.

Die heutigen Jugendlichen erleben sexuelle Belästigung so häufig, dass es für viele zur Normalität gehört. Aber es ist nicht okay. Wichtig ist, zu reagieren und die Geschehnisse nicht einfach zu ignorieren. Und sie haben das Recht, eine solche Person anzuzeigen. Das ist das Beste, das sie tun können, dann verfolgt die Polizei den Fall.

Das passiert nur selten. Warum?

Einerseits, weil das Ganze mit viel Scham, dem Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ekel und Irritation behaftet ist. Andererseits hat das heutige System zu hohe Hürden. Sexuelle Belästigung im Internet ist eine Straftat, die Opfer müssen jedoch selbst eine Anzeige bei der Polizei machen, damit der Fall verfolgt wird. Kinder und Jugendliche machen das erfahrungsgemäss nicht. Kinderschutz Schweiz ist deshalb überzeugt, dass sexuelle Belästigung von Kindern und Jugendlichen ein Offizialdelikt sein muss, damit die Polizei auch ohne Strafanzeige handeln kann. Umso wichtiger ist es, dass Kinder und Jugendliche einer erwachsenen Vertrauensperson davon erzählen und diese sie bei der Einreichung einer Strafanzeige unterstützt.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen?

Es geht darum, die Kinder ihrem Alter entsprechend in die digitale Welt zu begleiten. Es ist wichtig, schon früh mit ihnen zu reden, ihnen die Gefahren aufzuzeigen und zu signalisieren, dass man immer für sie da ist und ihnen hilft, wenn etwas passiert. Schuldzuweisungen sind da komplett fehl am Platz.