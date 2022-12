Dagmersellen Senior überschlägt sich mit Auto und landet auf Schulhausplatz – zwei Buben verletzt Ein Selbstunfall in Uffikon fordert drei Verletzte. Ein 80-jähriger Autofahrer durchbrach die Leitplanke sowie einen Maschendrahtzaun und landete mit dem Auto kopfüber auf dem Schulhausplatz.

Der 80-jährige Autofahrer landete mit seinem Auto auf dem Dach. Bild: Luzerner Polizei (Dagmersellen, 23. Dezember 2022)

Am Freitagmittag ereignete sich in Dagmersellen im Ortsteil Uffikon ein schwerer Verkehrsunfall. Bei der Einmündung in die Dorfstrasse fuhr ein 80-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen geradeaus. Dabei durchbrach er beim Schulhaus Uffikon eine Leitplanke und danach einen Maschendrahtzaun, worauf das Auto kopfüber auf dem Schulhausplatz landete. Beim Unfall wurden zwei 9-jährige Buben sowie der 80-jährige Autofahrer verletzt.

Das Auto durchbrach die Leitplanke und den Maschendrahtzaun. Bild: Luzerner Polizei (Dagmersellen, 23. Dezember 2022)

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurden der Autofahrer und ein 9-jähriger Bube je durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen – ein weiterer 9-jähriger Bube wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Dorfstrasse war für die beiden Rettungshelikopter bis zu deren Abflug kurzzeitig gesperrt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 25'000 Franken. (pl)