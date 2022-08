Dagmersellen Bahnhofstrasse wird saniert

In Dagmersellen werden neue Werkleitungen verlegt und die Bahnhofstrasse saniert. Die Bauarbeiten beginnen am 8. August und dauern voraussichtlich bis im Dezember. In dieser Zeit muss mit Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und Lärmemissionen gerechnet werden, teilt die Gemeinde mit.