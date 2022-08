Dagmersellen Cordon bleu adieu – der «Kreuzberg» ist ab sofort geschlossen Eine beliebte Quartierbeiz ist per sofort geschlossen. Nachwirkungen der Coronapandemie haben den Wirt des Restaurants Kreuzberg veranlasst, aufzuhören.

Maria Vogel vor der Übergabe an Walter Gloor in der Gaststube des Kreuzberg. Bild: Dominik Wunderli (Dagmersellen, 24. März 2021)

Nach etwas mehr als einem Jahr hat Walter Gloor den Betrieb des Restaurant Kreuzberg eingestellt. Eine Nachricht, die im Wiggertal wie ein Lauffeuer umgeht und bei vielen Leuten Bestürzung auslöst. Nicht nur die Cordon bleus seiner Vorgängerin Maria Vogel, die er übernommen hatte, waren beliebt, auch der Thai-Beef-Salat, den er bereits in früheren Stationen auf der Karte hatte, war ein Renner.

Und nun das Aus. Dabei hatte die frühere Wirtin und Besitzerin des «Chrüzer» im März des letzten Jahres nach langer Suche den Sternekoch als Nachfolger präsentiert. Gloor freute sich, weil er wieder Gastgeber ist, sie war erleichtert, dass der Betrieb weiterlebt.

«Aussergewöhnliche Umstände»

Walter Gloor begründet seinen Entschluss vorerst nur schriftlich. So teilte er am Donnerstagabend auf Anfrage mit: «Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in den vergangenen Monaten (Coronapandemie, personelle Situation) sehen wir uns leider gezwungen, das Restaurant Kreuzberg per sofort zu schliessen. Wir bedauern diesen Schritt sehr und danken unserer treuen Kundschaft für die Unterstützung und für das Verständnis.»

Er möchte momentan nichts dazu sagen, müsse zuerst alles erledigen, fügte er später hinzu. Einige Monate vor seinem Antritt sagte er: «Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt.» Er habe jedoch Respekt vor der Aufgabe. «Maria macht einen super Job und sie ist eine Institution. Eine solche Beiz wie den ‹Kreuzberg› findet man heute kaum noch. Es ist ein Ort zum Sitzenbleiben. Das ist genau meine Welt.»