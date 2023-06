Dagmersellen Einsprache gegen McDonald's-Filiale eingegangen McDonald's will eine Filiale an der Altishoferstrasse in Dagmersellen bauen. Gegen das Baugesuch ist eine Einsprache eingegangen.

McDonald’s will an der Altis­hoferstrasse neben der Coop-Tankstelle in Dagmersellen eine Filiale bauen. Nun ist die Einsprachefrist für das Baugesuch abgelaufen. In dieser Zeit sei eine Einsprache privater Natur eingegangen, heisst es bei der Gemeinde Dagmersellen auf Anfrage. Nähere Angaben macht sie dazu nicht. Der Bauherr werde nun Stellung nehmen und es komme zur Einspracheverhandlung. McDonald’s plant die Eröffnung auf die zweite Hälfte 2025. Die Filiale soll in einem neuen Gebäude mit vier Stockwerken entstehen, und zwar im EG und im ersten Stock. Ausserdem sind zwei Untergeschosse für eine Parkgarage geplant.