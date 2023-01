Dagmersellen Kanton Luzern bewilligt neue Bushaltestellen

Das Industriegebiete Stängelmatte/Stängelweid/Neuhus und das Bildungszentrum des Schweizerischen Plattenverbandes werden künftig mit dem öffentlichen Verkehr besser erschlossen. Dafür werden nordöstlich des Autobahnanschlusses Dagmersellen neue Bushaltestellen errichtet. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Kantonsstrassenprojekt in der Höhe von 1,246 Millionen Franken bewilligt. Dieses umfasst unter anderem den Neubau einer Fahrbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Nebikon und einer Bushaltebucht in Fahrtrichtung Dagmersellen. (chm)