Dagmersellen Lenker schläft am Steuer ein – er stand unter Drogeneinfluss Ein junger Mann verursachte in Buchs in der Gemeinde Dagmersellen einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Der Mann stand zum Unfallzeitpunkt unter Einfluss von Drogen.

Ein 24-jähriger Mann hatte Glück im Unglück: Gemäss ersten Ermittlungen der Luzerner Polizei ist er am frühen Montagmorgen in Buchs am Steuer eingeschlafen und kam mit dem Auto im Gebiet Bruggmatt von der Strasse ab – er blieb unverletzt. Das Auto landete in einer Wiese neben einigen Kühen.

Der Unfall geschah um 4 Uhr morgens. Bild: zvg

Ein Test der Luzerner Polizei ergab, dass der Mann zu jenem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei hat dem Lenker den Führerausweis abgenommen und für allfällige administrative Massnahmen an das Strassenverkehrsamt weitergeleitet. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 7500 Franken. (sfr)