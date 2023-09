Dagmersellen Neue Migros-Filiale im Zentrum Schmittenhof Am 23. November wird in Dagmersellen die jüngste Filiale der Genossenschaft Migros Luzern eröffnet.

Die Genossenschaft Migros Luzern erweitert im laufenden Jahr ihr Standortnetz in der Zentralschweiz. Auch in Dagmersellen gibt es eine neue Filiale. Sie öffnet ab dem 23. November ihre Türen. Der Supermarkt im Zentrum Schmittenhof an der Baselstrasse 7 wird auf 650 Quadratmetern Produkte des täglichen Bedarfs anbieten, heisst es in einer Mitteilung der Migros. Die Bezahlung ist an bedienten Kassen oder mittels Self-Scanning und Self-Checkout möglich.

Weiter bestehe die Möglichkeit, Online-Bestellungen via PickMup abzuholen, Sammelsäcke fürs Plastikrecycling zurückzubringen oder einen Kleiderreinigungsservice zu nutzen. Das Filialteam zählt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Migros Luzern investiert rund drei Millionen Franken in die neue Filiale. (tos)