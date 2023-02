Dagmersellen Projekt abgebrochen: Alterszentrum Eiche wird nicht erweitert – Gemeinde prüft Neubau Weil der Umbau des Alterszentrums Eiche in Dagmersellen 3,5 Millionen Franken teurer geworden wäre, zieht der Gemeinderat die Notbremse. Dafür geht es bei einem 20-Millionen-Projekt vorwärts.

Das Alterszentrum Eiche wird vorerst nicht ausgebaut. Bild: Nadia Schärli (Dagmersellen, 24. November 2015)

Das Alterszentrum Eiche in Dagmersellen erhält keinen Anbau. Das Bauprojekt wird auf Empfehlung der Baukommission abgebrochen, wie der Gemeinderat kürzlich mitteilte. Dies, weil das Projekt zu teuer geworden wäre. Gregor Kaufmann, Gemeinderat Ressort Soziales, sagt auf Anfrage: «Es hat sich herausgestellt, dass wir aus strategischer Bauplanungssicht noch weitere 3,5 Millionen Franken investieren müssten, um das Alterszentrum noch 20 bis 30 Jahre betreiben zu können.»

So wäre die Gesamtinvestition von 6,5 Millionen auf rund 10 Millionen Franken gestiegen. «Wir hätten dann zwar einen modernen Ausbaustandard gehabt, aber immer noch alte Installationsbauteile und keine optimalen Wohn- und Arbeitsabläufe», sagt Kaufmann. Weiter hätten die Sanierungsarbeiten sowie der Anbau den laufenden Betrieb über längere Zeit eingeschränkt, was «zu einem höheren Aufwand und geringerem Betriebsertrag» geführt hätte.

Neue Generation «mit hohen Ansprüchen»

Der Gemeinderat wollte das Alterszentrum mit aktuell 59 Betten umbauen und erweitern, weil die Belegung von Doppelzimmern immer schwieriger geworden sei. «Es kommt bald eine Generation in die Heime, die grosse Ansprüche an Service, Komfort und Individualität stellt», sagt Kaufmann. Weiter werde die sogenannte Babyboomer-Generation die Heimlandschaft bis 2040 prägen, es müsse mit einer höheren Nachfrage gerechnet werden. «Ein Umbau hätte die künftigen Anforderungen an den Heimbetrieb jedoch nur bedingt erfüllen können.»

Kaufmann bedauert den Projektabbruch nicht. Erst durch die Detailplanung sei eine so genaue Betrachtung der Kosten möglich geworden. «Wir sind sehr froh über diese Projektphase. Nur so konnte eine massive Kostenüberschreitung rechtzeitig verhindert werden.» Die Entwicklung und Optimierung des Alterszentrums Eiche stehe weiterhin im Fokus. So wurden Kaufmann und Zentrumsleiter Christoph Schmid mit der Planung der Weiterentwicklung beauftragt.

Sie sollen die Bedürfnisse und die Anforderungen an die zukünftige Wohnweise im Alter sowie die Angebote in der Region analysieren. «Wir prüfen einen Neubau sowie eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden», führt Kaufmann aus. Bis weitere Details bekannt sind, wird das Alterszentrum Eiche normal weiter betrieben. «Die notwendigen Unterhaltsarbeiten werden trotzdem in Angriff genommen. Dadurch soll das bestehende Gebäude noch weitere 10 bis 15 Jahre einen optimalen Betrieb sicherstellen.»

Schul- und Sportanlage für 20 Millionen Franken geplant

Fortgeführt wird in Dagmersellen dafür ein anderes Projekt. So teilte der Gemeinderat mit, dass er die Erweiterung der Schul- und Sportanlage Chilefeld wieder aufnehmen wird. Das Projekt wurde vor einem Jahr aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage, der Teuerung und der Lieferengpässe diverser Baumaterialien sistiert. Mittlerweile habe sich die Lage wieder verbessert, begründet Gemeindepräsident Markus Riedweg die Wiederaufnahme.

Visualisierung Siegerprojekt «Zick Zack». Bild: BothAnd Architecture GmbH

Beim Projekt sollen der bestehende Schulpavillon sowie die beiden Turnhallen auf dem Schulareal Chilefeld durch zwei neue Gebäude ersetzt werden, weil sie stark sanierungsbedürftig sind. Geplant sind Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen, Werkräume, Lehrpersonenzimmer und eine neue Dreifachturnhalle.

Der Zeitplan ist ambitioniert. Riedweg: «Wenn alles rund läuft, legen wir im kommenden November 2023 den Stimmberechtigten den Baukredit vor. Im Aufgaben- und Finanzplan sind für das Projekt 20 Millionen Franken eingestellt.»