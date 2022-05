Dagmersellen Umgekippter Transportanhänger blockiert die Autobahn A2 Auf der Autobahn A2 ist der Anhänger eines Transportanhängers zur Seite gekippt. Die A2 ist zwischen Dagmersellen und Reiden gesperrt.

Die Autobahn A2 ist durch den umgekippten Transportanhänger blockiert. Bild: Luzerner Polizei

Am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr hat sich auf der Autobahn A2 auf Höhe Dagmersellen in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt, bremste ein Lenker seinen Transporter mit Anhänger wegen einem vorausfahrendem Fahrzeug stark ab.

Der Anhänger kippte dabei auf die Seite und blockiert aktuell die Autobahn A2. Es kommt deshalb zu Rückstau auf der Autobahn. Eine Umleitung ist signalisiert. Wegen des Unfalls sind auch die Hauptstrassen zwischen Nebikon und Dagmersellen sowie zwischen Dagmersellen und Reiden stark überlastet. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Im Einsatz stehen die Feuerwehr Dagmersellen und die Luzerner Polizei.

#A2 - Luzern -> Basel - zwischen Dagmersellen und Reiden blockiert, Unfall — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) May 30, 2022

Polizei stoppt betrunkener Autofahrer in der Stadt Luzern

Die Polizei hat am Montagmorgen um 4.15 Uhr in der Stadt Luzern einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Pole ist der Polizei aufgefallen, weil er sehr unsicher mit seinem Auto auf der Maihofstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, was 0,9 mg/L entspricht. Der Drogenschnelltest zeigte positiv an. Die Luzerner Polizei hat dem Lenker den Führerausweis abgenommen. Sein Auto wurde sichergestellt.

Töfffahrerin stürzt in Luthern

Bei einem weiteren Unfall am Sonntagnachmittag in Luthern ist eine Töfffahrerin nach einem Bremsmanöver gestürzt. Sie wurde laut Angaben der Luzerner Polizei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (zim/rem)