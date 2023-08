FC Luzern – FC St.Gallen «Inakzeptables Verhalten» der Luzerner bleibt vorerst ohne Konsequenzen Die Arbeitsgruppe der schweizerischen Bewilligungsbehörden hat sich mit dem Auftritt der FC-Luzern-Anhänger am Sonntag in St.Gallen befasst. Sie verurteilt das Verhalten, sieht aber vorerst von weiteren Massnahmen ab.

FCL-Anhänger brennen im St.Galler Kybunpark Pyros ab. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (6. 8. 2023)

Nach Ansicht der St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi (GLP) hat sich die Schliessung des Gästesektors am Sonntag nicht bewährt. Hunderte Anhänger des FC Luzern waren trotzdem angereist, jedoch in Regelzügen, weil es keinen Fantransport gab. Im Stadion bildeten sie neben dem Gästesektor einen Block und zündeten Pyros. Auf Antrag der Stadt St.Gallen hat sich die schweizerische Arbeitsgruppe Bewilligungsbehörden am Dienstag mit dem Auftritt der Luzerner in St.Gallen befasst.

Die Arbeitsgruppe bezeichnet das Verhalten der Luzerner in einer Mitteilung als inakzeptabel. Vorerst würden die Bewilligungsbehörden von weiteren Massnahmen absehen, aber: «Sie stellen klar, dass mit der Schliessung der Gästesektoren die Erwartung an die Fans verbunden ist, dass sie nicht organisiert zu den betreffenden Spielen reisen oder sich vor Ort zu Gruppen formieren.» Die Bewilligungsbehörden appellieren an die Fans, dies zu respektieren. An die Fanorganisationen richten sie den Appell, bei Fehlverhalten auf die Fans einzuwirken, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Personalisierte Tickets bleiben ein Thema

Für den Fall, dass es zu weiteren gefährlichen Szenen oder gar Ausschreitungen an den Spielen der beiden Mannschaften kommt, behalten sich die Bewilligungsbehörden weitere Massnahmen vor. In Frage kommen beispielsweise die zusätzliche Schliessung der Heimsektoren für gewisse Spiele oder der Ausschluss des Publikums insgesamt. Das Verhalten der Fans in der laufenden Saison werde zudem Einfluss auf die Ausgestaltung des definitiven Massnahmenkatalogs haben. Thema ist dabei auch die Einführung von personalisierten Tickets.

Wie die Bewilligungsbehörden schreiben, haben die Anhänger des FC Luzern durch das Zünden von Pyros im Stadion andere Matchbesucher gefährdet. Zudem, so wird erst jetzt bekannt, sei es bei der Anreise in Regelzügen zu Sachbeschädigungen gekommen. Andere Reisende hätten sich belästigt gefühlt.