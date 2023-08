Kommentar Hackerangriffe und vermasselte IT-Projekte zeigen: Datenschutz ist ungenügend Bund, Kantone und Gemeinden investieren kräftig in digitale Projekte. Das ist richtig und absolut notwendig. Nur: Bis jetzt fehlt eine enge Begleitung durch die Datenschutzbeauftragten – weil ihnen die Ressourcen fehlen. Ein fataler Umstand. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Jedes halbwegs moderne Auto verfügt über eine Diebstahlsicherung und Airbags. Bei Informatikprojekten sind die Voraussetzungen ähnlich: Für die Daten braucht es einen Diebstahlschutz und für die Programme braucht es Absicherungen im Falle eines Crashs. Beides ist bei IT-Projekten von Bund, Kantonen und Gemeinden aber nicht serienmässig verbaut.

Blick in das Rechenzentrum der EWL im Warteggstollen in Luzern. Dominik Wunderli (21. 6. 2022)

Aktuellstes Beispiel der fehlenden Diebstahlsicherung: Hacker stahlen einer Softwarefirma grosse Mengen von teilweise sensiblen Daten vom Bund und veröffentlichten sie im Darknet; darunter Daten des Bundesamts für Polizei. Von solchen Angriffen sind auch private Unternehmen zunehmend betroffen, etwa CH Media. Ein Beispiel der fehlenden Airbags: Eine Dienststelle des Kantons Luzern setzte eine Software ein, die so mangelhaft war, dass auch mit einem Back-up nicht alle Daten wiederhergestellt werden konnten.

Es handelt sich in den meisten Fällen um sensible Personendaten. Entsprechend haben die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht darauf, dass der Staat die Daten so gut wie möglich schützt. Dazu braucht es Datenschutzbeauftragte, welche die Projekte von Anfang an eng begleiten und aktiv auf Fehlersuche gehen können.

Die Datenschützer aus den Kantonen Schwyz, Obwalden und Nidwalden sowie Luzern erklären, dass sie ihrer Kontrollaufgabe nur ungenügend nachkommen können und mehr Ressourcen brauchen. Ihre Forderungen sind berechtigt. Denn mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt die Zahl der IT-Projekte und der Hackerangriffe.