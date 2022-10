Datingshow Zwei Schweizer kämpfen im Fernsehen um ihren Prince Charming – bei uns kämpfen sie um Ruhm und Ehre In der RTL Datingshow «Prince Charming» buhlen insgesamt 21 Singlemänner um ihren Traummann Fabian. Auch Tim und Alessandro aus der Schweiz sind am Prinzen interessiert und versuchen das Herz des gebürtigen Freiburgers zu erobern.

Prince Charming Fabian umgeben von 21 Singlemännern. In der TV-Sendung sucht er seinen Traummann. Bild: RTL

Seit dem 29. September wird beim Streaminganbieter RTL Plus wöchentlich in der Nacht zum Donnerstag eine neue Folge der Kultsendung veröffentlicht. Die im deutschsprachigen Raum erste schwule Datingshow erinnert im ersten Moment an den in der Schweiz bekannten «Bachelor». Auch dort wird geflirtet, gebaggert und gehofft, die Liebe fürs Leben zu finden.

Zwar werden bei «Prince Charming», um in die nächste Runde zu kommen, keine Rosen verteilt, dafür darf jeder Mann seine Krawatte behalten, wenn Prinz Fabian nach wie vor an einem Single interessiert ist. Da die Produzenten der RTL-Sendung auf die Nennung des Nachnamens verzichtet, nennen wir die beiden Schweizer Kandidaten ebenfalls beim Vornamen.

Wer gewinnt den Zweikampf?

Wir haben uns mit dem Luzerner Tim und dem Dottikoner Alessandro nicht nur zu einem Interview getroffen, sondern sie in mehreren Spielrunden gegeneinander antreten lassen. In dieser Spezialausgabe geht es zwar nicht um den RTL Prince Charming Fabian, dafür aber um Ruhm, Ehre und natürlich viel Spass.

Video: Roman Loeffel

Tim aus Luzern

Der Luzerner Tim startete mit dem Ziel in die Sendung, sich voll und ganz auf den Prinzen zu konzentrieren. «In den letzten Staffeln gab es immer mal wieder Kandidaten, die sich im Kandidatenkreis einen Flirt gesucht haben. Das wäre für mich nie in Frage gekommen», erzählt er im Interview.

Video: Roman Loeffel

Alessandro aus Dottikon

Vom Aargau nach Rhodos ging es für den Dottikoner Alessandro. Auf der griechischen Insel wurde die Sendung produziert und Alessandro verrät vorab, dass es «eventuell die ein oder andere Diskussion um die Betten» gegeben hat.