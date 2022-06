Debatte Luzerner Kantonsrat will sofort über Schliessung von Polizeiposten reden Die vorgesehene Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten wird im Luzerner Kantonsparlament dringlich behandelt. Das Tractor Pulling in Knutwil hingegen wird später traktandiert.

Zu Beginn jeder Session entscheiden die 120 Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter jeweils, über welche Themen sie unbedingt sprechen wollen. In der Juni-Session sind dies die von der Regierung angekündigte temporäre Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten, die Unterbringung von Flüchtlingen in unterirdischen Zivilschutzanlagen und die Asylsozialhilfe. Dazu wurden insgesamt sechs dringliche Vorstösse eingereicht, mit deren sofortiger Behandlung auch die Regierung einverstanden war. Damit befasst sich der Kantonsrat am Dienstagmorgen mit diesen Themen.

Nicht als dringlich erachtet das Kantonsparlament ein Datenmonitoring zur Gewährleistung der Bildungsqualität aufgrund des Lehrermangels und die Offenlegung der betriebswirtschaftlichen Modellrechnungen für das Spital Wolhusen. Auch über das Mitte August geplante Tractor Pulling in Knutwil wollen die Kantonsrätinnen und -räte nicht sofort reden. Für die dringliche Behandlung eines Vorstosses braucht es eine Zweidrittelsmehrheit. Dieses Quorum wurde jeweils bei weitem nicht erreicht.

FDP-Politiker aus Emmen soll höchster Luzerner werden

Neben dringlichen Vorstössen stehen heute und morgen Dutzende weiterer Vorstösse auf der Traktandenliste. Dazu befasst sich das Kantonsparlament mit der Jahresrechnung 2021, dem aktualisierten Finanzleitbild sowie dem Beschaffungsrecht. Am Dienstagmorgen wählen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zudem einen neuen Kantonsratspräsidenten und den Regierungspräsidenten. Zur Wahl stehen der aktuelle Vizepräsident Rolf Born (FDP, Emmen) sowie Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte, Pfaffnau).