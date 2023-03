Demokratie Luzerner Kantonsrat will Gemeindeversammlungen attraktiver gestalten An Gemeindeversammlungen entscheidet meistens nur ein Bruchteil der Stimmbevölkerung über politische Geschäfte. Einen Verbesserungsvorschlag der SVP sehen Luzerner Regierung und Parlament zwar kritisch, sie wollen aber über die Bücher gehen.

Abstimmung an der ersten Gemeindeversammlung der vereinigten Gemeinde Altishofen. Pius Amrein (19. 11. 2019)

Die Geste ist klein: Um abzustimmen, reicht an der Gemeindeversammlung das Heben der Hand. Allerdings ist auch die Legitimation der Abstimmung gering. Meistens nehmen gerade einmal ein bis zwei Prozent der Stimmberechtigten an Gemeindeversammlungen teil. Der Schlierbacher SVP-Kantonsrat Armin Hartmann will das ändern. Mit einer Motion forderte er eine tiefere Hürde für die Überweisung von Sachgeschäften an die Urne. Derzeit braucht es zwei Fünftel der an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmbürger, um ein Geschäft an die Urne zu überweisen.

Hartmann will damit eine grössere Partizipation in der Schlussabstimmung erreichen und auch die Gemeindeversammlungen attraktiver gestalten. Dass letzteres eintreten würde, bezweifeln der Luzerner Regierungsrat und auch der von ihm kontaktierte Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverband. Die Regierung will aber weitere mögliche Massnahmen prüfen und hat darum beantragt, die Motion als Postulat erheblich zu erklären.

Alle Parteien offen für Ideen

Diesem Vorschlag stimmte der Kantonsrat am Montag zu - mit 95 zu 7 Stimmen. Den Wunsch, die Gemeindeversammlung attraktiver zu gestalten, äusserten die Sprecherinnen und Sprecher aller Parteien.