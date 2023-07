Die grosse Übersicht Feiern, Brunch, Feuerwerk: Das läuft am 1. August in der Zentralschweiz Bild: Urs Flüeler/Keystone (Rütli, 1. 8. 2022) Ob Höhenfeuer, prominente Festansprachen, Gourmet-Dinner oder Sonnenaufgang auf dem Berggipfel: Auch dieses Jahr gibt es in der Zentralschweiz wieder zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, den Schweizer Nationalfeiertag gebührend zu feiern.

In unserer Übersicht finden Sie ausgewählte Empfehlungen zu den verschiedenen 1. August-Feiern in den Zentralschweizer Kantonen.

Ebikon

Datum: 31. Juli, ab 18 Uhr

Ort: Rotsee-Badi

Informationen: Der Quartierverein Schachen lädt ein zu Raclette, Grill- und Barbetrieb und Lampionumzug. Weitere Informationen

Emmen

Datum: 1. August, ab 10.30 Uhr bis 15 Uhr

Ort: Schulhaus Gersag

Informationen: 1. August-Matinee für die ganze Familie. Ab 10.30 Uhr Festbetrieb mit der Partyband Grenzenlos. Ab 12.30 Uhr Festakt mit Grusswort von Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger und Festrede von Einwohnerratspräsident Matthias Lingg. Es treten auf die Musikgesellschaft Emmen und der Männerchor Eintracht Emmenbrücke. Bei jeder Witterung. Weitere Informationen

Kriens

Datum: 31. Juli

Ort: Parkbad Kriens

Informationen: Festwirtschaftsbetrieb mit Festansprache durch das Einwohnerratspräsidium und Tischfussball-Challenge. Bei schönem Wetter können die Badeanlagen bis 20.00 Uhr genutzt werden. Weitere Informationen

Hergiswil bei Willisau

Datum: 1. August, ab 18 Uhr

Ort: Grillplatz Hickern

Informationen: Gemeinsames Grillieren, Ess- und Trinkwaren sowie Geschirr selber mitbringen (bitte auf Einweggeschirr verzichten). Nur bei guter Witterung. Weitere Informationen

Luthern Bad

Datum: 1. August, ab 9 Uhr

Ort: Badbrünnli

Informationen: Letzte Durchführung der musikalisch-kulinarischen 1. August-Wanderung des Fördervereins Luthern Bad. Ab 15 Uhr öffentliche Feier und Gespräch mit Menel Rachdi und Josef Dubach. Welturaufführung der «Hymne an ä Talschaft» des Jodelclubs Echo vom Napf. Weitere Informationen

Luzern

Datum: 31. Juli, ab 16 Uhr

Ort: KKL Luzern

Informationen: Festwirtschaft mit regionalen Köstlichkeiten, Unterhaltungsprogramm mit Fahnenschwingern, Jazzorchestra Rothenburg, Alphorn Trio Reussblick, Familienterzett Wismer, FCL-Delegation und Verband Luzerner Quartiervereine, Tanzshow und Crashkurs mit Wannadance, Musik und Tanz mit DJ Maik Wisler, ab 19 Festrede von Bundesrätin Viola Amherd. Weitere Informationen

Pilatus

Datum: 31. Juli

Ort: Pilatus

Informationen: Übernachtung in den Pilatus Kulm Hotels, inklusive Berg- und Talfahrt, Apéro, festliches Menü, musikalische Unterhaltung, reichhaltiges Frühstücksbuffet. Letzte Bergfahrt ab Alpnachstad: 17.30 Uhr, ab Kriens: 17 Uhr. Reservation erforderlich. Preise: ab 250 Franken im Standard Doppelzimmer, ab 290 Franken im Superior Doppelzimmer, ab 360 Franken in der Junior Suite. Weitere Informationen

Ruswil

Datum: 1. August

Ort: Alterswohnzentrum Ruswil Schlossmatte

Informationen: Bundesfeier im Garten des Alterswohnzentrum Ruswil. Weitere Informationen

Sempach

Datum: 1. August, ab 17 Uhr

Ort: Städtli

Informationen: Dorffest mit Kanonenschüssen, Fackelzügen, musikalischer Unterhaltung, Gedanken zum 1. August von Stadtpräsident Jürg Aebi, Videoinstallation von Marco Sieber, Feuerwerk. Bei schlechtem Wetter ohne Festzug. Weitere Informationen

Sursee

Datum: 1. August, ab 9 Uhr

Ort: Strandbad Sursee

Informationen: Brunch im Strandbad unter dem Motto «1. August am See». Anmeldung erforderlich und bis am 27. Juli möglich. Brunch-Buffet von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Strandbad ist am 1. August kostenlos zugänglich. Zwischen 9 und 13 Uhr gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm inklusive der «kleinsten Schwyzerörgeligrossformation SÖCK» und einer moderierten Gesprächsrunde mit Stadträtin Jolanda Achermann Sen und weiteren Gästen. Spielerisches Rahmenprogramm für die jüngeren Gäste. Nur bei trockenem Wetter. Weitere Informationen

Vitznau

Datum: 31. Juli, ab 18 Uhr

Ort: Kurpark Vitznau (bei schönem Wetter, ansonsten auf dem Schulhausplatz)

Informationen: Festwirtschaft, Unterhaltung vom Echo vom Gätterli, Folkloredarbietung mit Alphornfreunde Vitznau, Fahnenschwinger, Trachtengruppe, Begrüssung durch Gemeindepräsident Herbert Imbach, Festansprache von Benno Joller, Lampionumzug, Trychlergruppe. Weitere Informationen

Weggis

Datum: 1. August

Ort: Pavillon am See

Informationen: Feier mit Folkloreprogramm, musikalischer Unterhaltung, Fähndlerclub Weggis, Alphorntrio und einem Lampionumzug. Weitere Informationen

Baar

Datum: 1. August, ab 11 Uhr

Ort: Platz vor dem Schwesternhaus

Informationen: Festbetrieb mit Alphornbläsern, Fahnenschwingern, Festwirtschaft, Festrede durch Karin Niederberger, Zentralpräsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands, Nationalhymne und Konzert mit Feldmusik Allenwinden, Kinderunterhaltung mit Clown und Zauberer Billy und einer Hüpfburg. Weitere Informationen

Cham

Datum: 1. August, ab 17 Uhr

Ort: Hirsgarten am See

Informationen: Bundesfeier im Hirsgarten am See. Ute W. Gottschall wird die Festrede halten. Sie ist Archäologin und Kulturwissenschaftlerin und leitet seit Januar 2023 das Ziegelei-Museum in Cham. Das Museum feiert heuer seinen 10. Geburtstag. Weitere Informationen

Hünenberg

Datum: 1. August, ab 17.30 Uhr

Ort: Schulhaus Kemmatten

Informationen: Am 1. August feiert die Gemeinde Hünenberg auf dem Areal des Schulhauses Kemmatten in Hünenberg See und vergibt zugleich den Anerkennungspreis «Hünenberger Einhorn». Weitere Informationen.

Zug

Datum: 1. August, 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Ort: Schiffstation Zug

Informationen: Schifffahrt auf dem Zugersee mit Fahnen, volkstümlicher Musik der Formation «Zugerländer» und bestem kulinarischem Verwöhnprogramm.

Menüpreise: Erwachsene – 62 Franken, Kinder (6 bis 13 Jahre) – 31 Franken.

Fahrpreis Rundfahrt: Erwachsene – 35 Franken, Kinder (6 bis 16 Jahre) – 17 Franken. Mehr Informationen

Datum: 1. August, 16.30 Uhr bis 22 Uhr

Ort: Landsgemeindeplatz

Informationen: Festprogramm mit musikalischer Unterhaltung, Fahnenmalen, 1. August-Feuer, Rede von Nik Hartmann und dem Hauptact 7tcover um 20 Uhr. Weitere Informationen

Beckenried

Datum: 1. August, ab 10 Uhr

Ort: Schiffstation Beckenried

Informationen: 42. Beggo Fäscht mit Beggo-Zeltwirtschaft und Grotto Ticinese der Beggo-Schränzer. Inklusive Hüpfburg und musikalischer Unterhaltung ab 11 Uhr. Weitere Informationen

Hergiswil

Datum: 1. August, ab 15 Uhr

Ort: Rössliwiese Hergiswil

Informationen: Festwirtschaft, Unterhaltungsprogramm mit musikalischen Gästen und Fahnenschwingern sowie Lampionumzug. Weitere Informationen

Klewenalp

Datum: 1. August, ab 11 Uhr

Ort: Klewenalp-Stockhütte

Informationen: Ländler-Messe im Bergrestaurant Tannibüel, Kilbi im Festzelt. Feier mit DJ Jim. Grill und Barbecue. Weitere Informationen

Stans

Datum: 1. August, ab 15.30 Uhr

Ort: Restaurant Stanserhorn

Informationen: Älplermagronenplausch im Restaurant Stanserhorn. Danach kann man den Abend beim Gipfelfeuer und Bestaunen der Feuerwerke aus luftiger Höhe ausklingen lassen. Weitere Informationen

Flüeli-Ranft

Datum: 1. August, ab 9.30 Uhr

Ort: Feierplatz hinter dem Schulhaus

Informationen: Festansprache mit Ständerat Erich Ettlin, Festgottesdienst mit Bruder-Klausen-Kaplan Ernst Fuchs. Musikalisch umrahmt durch die Jodelkleinformation Kerns/Flüeli-Ranft und dem Alphorn/Büchel-Duo Lukas und Thomas von Moos. Anschliessend Festzug der Kinder, Apéro beim Mehrzweckgebäude Flüematte. Weitere Informationen

Lungern

Datum: 31. Juli

Ort: Lungernsee

Informationen: Seenachtsfest Lungern mit grossem Feuerwerk, Verpflegungsständen, Spezialitäten, Konzerten und diversen Attraktionen. Weitere Informationen

Sarnen

Datum: 1. August, ab 16 Uhr

Ort: Sarnen

Informationen: Bundesfeier mit ökumenischem Gottesdienst, Festwirtschaften, Musik, verschiedenen Bars, Kinderkarussell und Feuerwerk. Weitere Informationen

Titlis

Datum: 1. August, ab 4.15 Uhr

Ort: Titlis-Gipfel

Informationen: Sonnenaufgangserlebnis auf dem Gipfel des Titlis mit urchigen Alphornklängen der Gruppe Sternenberg. Anschliessend Gifpelstürmer-Frühstücksbuffet. Reservation erforderlich. Weitere Informationen

Brunnen

Datum: 31. Juli, ab 17 Uhr, bis 2. August, um 2 Uhr

Ort: Brunnen

Informationen: Zweitägiges Fest mit musikalischer Unterhaltung sowie Verpflegungsmöglichkeiten und gigantischem Feuerwerk über dem Vierwaldstättersee. Flanier- und Gastronomiezone im Dorfkern. Die Feierlichkeiten im Dorf dauern vom 31. Juli bis in die frühen Morgenstunden des 2. August. Sie werden durch eine grosse Open-Air-Bühne sowie kleineren Bühnen mit Livemusik unterstützt. Dazu verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten. Das Feuerwerk auf dem See vor Brunnen findet am 1. August von 22 Uhr bis 22.15 Uhr statt und wird mit passender Musik begleitet. Weitere Informationen

Galgenen

Datum: 1. August, ab 16 Uhr

Ort: Gschwendbügel

Informationen: Festwirtschaft mit diversen und regionalen Grillspezialitäten im Galgener Gschwendbügel mit einer tollen Aussicht über die ganze Zürichseeregion und Musik mit Schlager-DJ Francis. Am Abend Einzug mit Rednerin Kantonsrätin Carmen Muffler. Zum Abschluss wird das Höhenfeuer entfacht. Weitere Informationen

Gersau

Datum: 1. August

Ort: Kurpark Gersau

Informationen: Nach der Eucharistiefeier beginnt die offizielle Feier mit 1.-August-Ansprache und musikalischer Unterhaltung. In der Festwirtschaft werden Grilladen und diverse Kuchen angeboten. Weitere Informationen

Grosser Mythen

Datum: 1. August, 4 bis 11 Uhr

Ort: Grosser Mythen

Informationen: Frühfahrt mit der Rotenfluehbahn auf den Grossen Mythen zum Sonnenaufgang, 1. August-Ansprache von Alt Regierungsrat Kaspar Michel, anschliessend Zmorgebuffet im Bergrestaurant Gipfelstubli.

Frühfahrt: 4 Uhr

Brunch 8.30 Uhr bis 11 Uhr

Anmeldung zum Brunch: 041 819 70 07

Weitere Informationen

Küssnacht

Datum: 28. bis 30. Juli, jeweils ab 18 Uhr (am 30. Juli ab 14 Uhr)

Ort: Quaianlage Küssnacht am Rigi

Informationen: Während des letzten Juliwochenendes gibt es am Seenachtsfest Küssnacht am Rigi Bands, DJs und Formationen zu hören. Dazu gibt es Drinks, feines Essen, Feuerwerk und einen Lunapark. Der Eintritt kostet 8 Franken. Weitere Informationen

Rigi

Datum: 1. August, ab 16 Uhr

Ort: Berggasthäuser Rigi Scheidegg und Rigi Burggeist

Informationen: Höhenfeuer und leckere Schweizer Spezialitäten in den Berggasthäusern auf der Rigi. Nach einer gemütlichen Wanderung kann man den Nationalfeiertag ruhig ausklingen lassen. Ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit dem Duo König und Diener. Reservation im Restaurant empfohlen. Die Höhenfeuer starten um 21.45 Uhr. Weitere Informationen

Rütli

Datum: 1. August, ab 9.30 Uhr

Ort: Rütli

Informationen: Schifffahrt von Brunnen zum Rütli, mit musikalischer Begleitung, Bundesfeier mit Ansprache von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, musikalischer Unterhaltung, Auftritt von Comedian Michael Elsener, Fahnenschwingen, gemeinsamem Singen und vielem mehr. Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen

Schwyz

Datum: 1. August, ab 10 Uhr

Ort: Christophorus-Schulhaus

Informationen: Zunächst Eucharistiefeier mit Jodlermesse in der Pfarrkirche Ibach. Dann Vorprogramm mit der Brass Band Ibach. Die Bundesfeier beginnt um 11.30 Uhr. Um 12 Uhr gemütliches Beisammensein und Zmittag, offeriert von der Gemeinde Schwyz inklusive Kinderprogramm. Um zirka 14.30 Uhr Ende der Veranstaltung. Weitere Informationen

Datum: 1. August

Ort: Schweizerisches Nationalmuseum Schwyz

Informationen: Das Schweizerische Nationalmuseum in Schwyz öffnet am 1. August gratis die Türen zu den Ausstellungen «Entstehung Schweiz» und «Anne Frank und die Schweiz». Kostenloser Eintritt. Weitere Informationen

Sihlsee

Datum: 1. August, Abfahrt 11.30 Uhr

Ort: Willerzell

Informationen: Zweistündige Schifffahrt inklusive Brunch mit reichhaltigem Gebäck-, Fleisch-, Käse- und Dessertangebot. Weitere Informationen

Stoos

Datum: 31. Juli und 1. August

Ort: Stoos

Informationen: Am 31. Juli ab 14 Uhr Essen und Getränke, Kinderprogramm, musikalische Unterhaltung von Dan Mudd, Zumgugger, Festbetrieb mit Schwyzerörgeli-Trio, 5-Gang-«Ächt Schwyz»-Wine-and-Dine im Wellness Hotel Stoos.

Am 1. August Brunch in der Stoos Hüttä, Grillbuffet am Mittag auf der Sonnenterrasse im Restaurant Sternegg, Alpzmorgä und am Abend Grillbuffet mit musikalischer Unterhaltung im Gipfelrestaurant Fronalpstock, anschliessend Höhenfeuer auf dem Gipfel Fronalpstock. Weitere Informationen

Andermatt

Datum: 1. August, ab 13 Uhr

Ort: Piazza Gottardo

Informationen: Festbetrieb mit Unterhaltungsprogramm, musikalischen Darbietungen, Kinderprogramm und Festrede des Landratspräsidenten Martin Huser. Weitere Informationen

Altdorf

Datum: 1. August

Ort: Dorfkern Altdorf

Informationen: An der 1. August-Feier präsentieren sich die Stadt Biel und Biel Seeland als Gastregion. Vielfältiges gastronomisches Angebot, zahlreiche Marktstände und Musik. Weitere Informationen

Seedorf

Datum: 1. August

Ort: Klosterhof

Informationen: Bauernbrunch, Anmeldung direkt beim Gastgeberhof unbedingt erforderlich. Kosten: Erwachsene zahlen 35 Franken, Kinder bis 12 Jahre pro Altersjahr 1 Franken. Weitere Informationen