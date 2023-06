Willisau Alphornklänge, Andrew Bond und Musical: So bunt feierte die HPS Willisau ihr Jubiläum Am Wochenende öffnete die HPS Willisau ihre Tore für ein ganz besonderes Jubiläum. Dabei wurde unter anderem das Heidi Musical gezeigt.

Zahlreiche Gäste feierten zusammen mit der HPS Willisau ihr Jubiläum. Bild: PD

In der heilpädagogischen Schule (HPS) in Willisau ging es diesen Samstag hoch zu und her: Bei herrlichem Sommerwetter strömten rund 1000 Besucher, sowie Schüler mit ihren Familien und Angehörigen, Freunde der Schule sowie Interessierte aus der Politik auf den Bildungshügel.

Als besonderes Highlight wurde dabei das Heidi Musical gezeigt, an dem die Schülerinnen und Schüler mitgewirkt hatten. Mit an Bord waren auch die Lehrpersonen Monika Abgottspon (Drehbuch), Christin Kuhn (Schnitt) und Monika Bühler (Chorleitung), sowie das weitere Primarstufenteam.

«Ihr habt uns mit eurem Film, mit euren Liedern verzaubert. Wir sind zutiefst berührt, ein grosses Dankeschön für die wunderbaren Momente», bedankte sich Ruth Duss-Hunkeler als Rektorin der Heilpädagogischen Schule Willisau bei den beteiligten Schülerinnen und Schüler aus der Primarstufe. Lobende Worte gab es auch für Luzius Wespe von Voltafilm. Es sei beeindrucken,« wie er versteht, die Kinder in ihren Rollen aufleben zu lassen». Er glaube an sie, fordere sie und lasse sie über sich hinauswachsen.

Auf die grossartige Umsetzung des Heidi Musicals ist die ganze Schule stolz: Hier wurde der Film nun präsentiert. Bild: PD

Auch Andrew Bond, Musiker und Kinderliedermacher, kommentierte den Film. Die Heidi Geschichte werde auf «wunderschöne Weise» umgesetzt, dies mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, grossartigen Bildern und einem genialen Gespür fürs Erzählen. «Wir sind echt berührt und begeistert», so Bond.

Dankbar für das Interesse

Doch damit nicht genug der Feierlichkeiten: In der Festwirtschaft erwartete die Gäste unter anderem Alphornklänge. Dazu sorgten Jugendliche der Schule mit ihren Schwyzerörgeli für musikalische Unterhaltung, bevor die Gruppe Sassa die Gäste auf eine Reise um die Welt einlud. Traditionell gekleidete Menschen und von den Schülerinnen und Schülern gestaltete Dekorationen rundeten das Bild ab. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Nebst Pizza, Frühlingsrollen, Raclette oder Ghackets und Hörnli gab es ein Buffet, mit Spezialitäten aus zahlreichen Ländern, das weitgehend von den Eltern mitgebracht wurde. Bewältigt wurde der Grossbetrieb von Mitarbeitenden, dem Elternrat und den Angehörigen.

Nicht fehlen durfte ein Rundgang durch das Schulhaus, der spannende Einblicke ins Schulgeschehen bot, sowie Spiele und Attraktionen und drei tamilische Tänzerinnen, die als Angehörige eines Schülers ihr Können zeigten. Zu Gast war zudem der angehende Bildungsdirektor Armin Hartmann. Er versicherte, für ihn wichtige Eindrücke und berührende Momente mitzunehmen.

Wie die HPS in ihrer Mitteilung schreibt, seien Schule und Eltern für das spürbare Interesse sehr dankbar. «Der riesige Publikumserfolg zeigte, die Heilpädagogische Schule wird im Schulkreis als wichtige Institution der Bildungslandschaft wahrgenommen», so die HPS. (lga)