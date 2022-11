Zentralschweiz Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie Taschendieben das Weihnachtsgeschäft vermiesen Es ist wieder Adventszeit und die Taschen- und Trickdiebstähle haben Hochsaison. Das Zentralschweizer Polizeikonkordat empfiehlt deshalb nachdrücklich, die persönlichen Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Die Diebe gehen auf ihren Beutezügen erfinderisch vor.

In der Adventszeit sind viele Taschendiebe unterwegs. Bild: Patrick Hürlimann

Das Zentralschweizer Polizeikonkordat warnt vor Trick- und Taschendieben: Vorsicht sei das Gebot der Stunde. Die Adventszeit ist für die Langfinger besonders attraktiv, da sich viele Menschen in Läden, auf den Strassen und Plätzen und in Bahnhöfen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln ansammeln. Die Gefahr ist in diesem Jahr ungleich höher, da mit dem Wegfall der Coronamassnahmen die Menschen weniger Abstand zueinander haben als noch während der Pandemie. Das schreibt das Konkordat am Mittwoch in einer Mitteilung.

Zu Präventionszwecken werde die Polizei auch in diesem Jahr uniformiert und zivil präsent sein, doch die Taschendiebe, oft in Gruppen organisiert, seien sehr erfinderisch. Ablenkung ist ein oft gesehenes Muster bei Beutezügen. Die Diebe rempeln ihre Opfer vermeintlich unabsichtlich an oder verschütten Getränke, Fragen nach dem Weg. Während das Opfer abgelenkt ist, greifen die Komplizen zu.

Empfehlungen der Polizei Um die Weihnachtszeit unbeschwert geniessen zu können, sind gemäss Polizeikonkordat folgende Empfehlungen zu befolgen: Wahren Sie Abstand zu fremden Menschen.

Haben Sie nicht mehr Bargeld dabei, als Sie benötigen.

Schützen Sie Ihr Portemonnaie vor fremden Blicken, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt liegen und legen Sie es beim Bezahlen nicht aus der Hand.

Zahlen Sie grössere Geldbeträge wenn möglich immer mit elektronischen Zahlungsmitteln. Achten Sie darauf, den PIN-Code immer getrennt von der Karte aufzubewahren und bei der Eingabe das Tastenfeld mit der Hand abzudecken.

Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen.

Verschliessen Sie Ihre Handtasche und tragen Sie sie auf der Körpervorderseite. Wertsachen in Rucksäcken sind einfache Beute.

Lassen Sie Wertsachen nicht an der Garderobe zurück und hängen Sie Handtaschen nicht unbeaufsichtigt an die Stuhllehne.

Ein Polizist informiert im Rahmen einer Präventionskampagne über Taschendiebe. Bild: PD

Sollten Sie trotzdem Opfer eines Diebstahls werden, sollen gemäss Polizeikonkordat umgehend andere Personen im Umkreis informiert und die Polizei soll über den Notruf 117 benachrichtigt werden. Wenn möglich, helfen detaillierte Täterbeschreibungen bei der Fahndung. Gestohlene Debit- und Kreditkarten und Telefone sollen zudem umgehend gesperrt werden. (sig)