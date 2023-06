Dierikon Person nach Kollision beim Autobahnzubringer Rontal leicht verletzt Vor dem Autobahnzubringer Rontal ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Eine Person wurde beim Unfall vor dem Autobahnzubringer Rontal leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Beim Anfahren an der Ampel vor dem Tunnel beim Autobahnzubringer Rontal geriet am Freitagmorgen ein Auto ins Schleudern, kollidierte mit dem Fahrzeug daneben und prallte schliesslich gegen die rechte Leitplanke. Wie die Luzerner Polizei schreibt, kam das zweite Auto auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Fahrspur in Richtung Ebikon/Dierikon, zum Stillstand. Eine Person wurde beim Unfall leicht verletzt.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Emmen und des Strasseninspektorates des Kantons Luzern. Wegen des Unfalls sowie den Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es beim Autobahnzubringer Rontal zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20’000 Franken. (sfr)