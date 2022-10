Digitaltag Versuchen Sie sich als digitaler Dalí – mit einem Kunstgenerator auf dem Luzerner Kapellplatz Passanten können sich am Donnerstagnachmittag in Luzern als digitale Kunstschaffende versuchen. Die Aktion ist Teil des Digitaltags und soll zeigen, wie sogenannte NFT-Kunstwerke entstehen.

In anderen Städten wie Aarau konnten Passanten bereits Kunstwerke erstellen. Bild: PD

Der in Meggen wohnende ehemalige Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi wäre heutzutage oft an den drei Buchstaben gescheitert. NFT, non-fungible Token, heisst die Technologie, die Kunstwerke digital fälschungssicher macht. Und die nun Beltracchi auch für seine eigenen Werke nutzt. Wie das funktioniert, kann heute Donnerstag in der Stadt Luzern ausprobiert werden. Zwischen 12 Uhr und 19 Uhr steht auf dem Kapellplatz ein Touchscreen-Kunstgenerator. An diesem können Passantinnen und Passanten zwei Begriffe mit Bezug zur Digitalisierung und zur Schweiz wählen. Eine modernste künstliche Intelligenz wandelt dann die Begriffe in ein digitales Kunstwerk um.

Am Ende können die Teilnehmenden das mit künstlicher Intelligenz erstellte Kunstwerk für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch herunterladen und Teil der nächsten Ausgabe der Schweizer Krypto-Briefmarken werden, die von der Schweizerischen Post herausgegeben werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über ihre E-Mail-Adresse registrieren lassen, um von der Post über den weiteren Verlauf ihres Kunstwerks und des Projekts selbst informiert zu werden. Es können mehrere Kunstwerke gestaltet werden; eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Fälschungssicheres Mosaik

Die Aktion ist Teil des Schweizer Digitaltages, der in Luzern und verschiedenen weiteren Städten stattfindet. Die einzelnen Kunstwerke werden zu einem grossen Mosaik als grösstes partizipatives NFT der Schweiz zusammengefügt. Rund 8000 bis 10'000 Einzelteile soll das Mosaik enthalten, wie der Veranstalter, die Initiative Digital Switzerland, mitteilt.

Der Digitaltag findet in Luzern zum sechsten Mal statt. Der Hauptteil der Veranstaltung wird im Verkehrshaus durchgeführt, wo geladene Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Verwaltung das Thema «Mindset» aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Am Anlass sprechen unter anderem der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter, die Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi oder Dominik Lämmler von Meta/Facebook Schweiz.

Ziel des Digitaltags ist es, der Bevölkerung die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels näherzubringen und die Teilhabe jedes Einzelnen an der digitalen Welt zu stärken. Seit letztem Jahr gibt es auch eine Zentralschweizer Initiative, an der die sechs Kantone, die Hochschule Luzern, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, Wirtschaftsförderungen und zahlreiche Unternehmen beteiligt sind.