Schützen wir die Eisgepanzerten

Das Bundeshaus sorgte in der Planungsphase für viele Diskussionen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am vergangenen Mittwochabend gab es auf dem Balkon der Wandelhalle ein tolles Schauspiel der Farben zu bestaunen: Die Berner Alpen wurden von der untergehenden Sonne angeleuchtet. Dieser Anblick ist vom Architekten gewollt und hat vielleicht sogar den Bau des Bundeshauses gerettet: Seine Realisierung vor 120 Jahren war höchst umstritten – Sie erraten es, wegen den Kosten. Die einen fanden die Ratssäle viel zu gross, die anderen wollten in der Kuppel Büros für die Nationalbank einbauen.

Der Architekt wurde so wütend, dass er ein Sparmodell ohne Kuppel erstellen liess. Ein Berner Ständerat hielt dann ein flammendes Plädoyer, dass jeder patriotische Pilger, der von diesem Balkon aus die «eisgepanzerten Gestalten des Alpenwalles» sehe, überwältigt sein werde und unseren Vater im Himmel bitten werde, das schöne Vaterland in sicherem Schutz zu erhalten. Das Parlamentsgebäude wurde gebaut.

Nun wissen wir: Das mit dem Eisgepanzerten ist in Zeiten der Klimaerhitzung nicht mehr so passend. Die Schneedecke ist so dünn wie kaum zuvor in einem März. Der Nationalrat hat in dieser Session gleich zwei grosse Energievorlagen beraten und macht nach vielen Jahren des Zögerns und der kleinen Schritte jetzt vorwärts mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen die gefährliche Abhängigkeit von Öl und Gas rasch verringern. Aber es geht nicht nur um die Gletscher, die wir schützen wollen, sondern auch um Naturlandschaften, die wir alle sehr schätzen.

Die Vielfalt der Natur ist unter massivem Druck. Der Nationalrat ging hier sehr weit und will geltende Vorgaben beim Restwasser kippen. Das geht auf Kosten der Biodiversität und widerspricht Versprechen, die die Politik abgegeben hat. Leider war der Nationalrat gleichzeitig nicht bereit, mit Vorgaben für Solaranlagen auf grossen bestehenden Bauten oder Parkplätzen ebenfalls vorwärts zu machen und dieses Potenzial auszuschöpfen. Wenn ich die Dächer in der Agglomeration Luzern anschaue, hätte es da sehr viele geeignete Flächen. Packen wir das an!