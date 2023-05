Wechsel in der Leitung Jörg Bucher wird neuer Chefarzt der Orthopädie am Luks Wolhusen Der 53-jährige übernimmt die Nachfolge von Richard Herzog, der die Klinik seit über zwei Jahrzehnten führt und diese Funktion auf Ende März 2024 abgibt.

Der Verwaltungsrat des Luks hat Dr. med. Jörg Bucher zum neuen Chefarzt der Orthopädie am Luks Wolhusen gewählt. Das teilt das Kantonsspital in einer Meldung mit. Bucher wurde 2013 zum Leitenden Arzt befördert und übernahm im weiteren Verlauf auch Stellvertretungsaufgaben des Chefarztes. Seit 2021 ist er als Co-Chefarzt der Orthopädie am Luks Wolhusen tätig. Er übernimmt die Nachfolge von Dr. med. Richard Herzog, der die Klinik seit über zwei Jahrzehnten führt und diese Funktion auf Ende März 2024 abgibt.

Mit der Wahl von Bucher sei ein nahtloser Übergang in der Klinikleitung gewährleistet, teilt das LUKS weiter mit. Der heute 53-jährige Orthopäde zähle gerade in der Hüftarthroskopie zu den erfahrensten Chirurgen der Schweiz. Bucher ist als Mitglied im Hüft-Komitee der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA) auch europäisch vernetzt. Zudem erwarb er 2019 einen Executive MBA in Medical Management an der PHW Bern. (luz)