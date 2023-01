Dreikönigstag Wie der Dreikönigskuchen von Luzern aus die Schweiz eroberte Den Dreikönigskuchen, wie wir ihn heute kennen, gibt es erst seit 70 Jahren. Er wurde von einem Forscher in Luzern wiederentdeckt und mit einer Bäckerfachschule ausgearbeitet.

Der Dreikönigskuchen erfreut sich grosser Beliebtheit – längst nicht nur in Luzern. Bild: Roland Schmid/BLZ

Jedes Kind kennt ihn und alle freuen sich auf ihn: der Dreikönigskuchen. Jedes Jahr werden in den ersten Januartagen mehr als eine Million Stück in der Schweiz verkauft, wie PilatusToday berichtet. Das süsse Gebäck, wie wir es kennen, besteht aus runden Stücken, die einen sonnenförmigen Kuchen ergeben. In einem dieser Stücke ist ein «König» versteckt. Wer in seinem den König findet, darf sich krönen und gilt als König an diesem Tag.

Uralte Tradition

Der Dreikönigskuchen ist an sich keine neue Erfindung. Schon seit Hunderten von Jahren wurden für den Dreikönigstag verschiedene süsse Kuchen gebacken, um die Heiligen Drei Könige zu ehren. Diese Kuchen gab es in vielen Ländern und sahen dabei sehr verschieden aus. Zu Beginn fand sich darin auch noch keine Königsfigur, sondern eine Bohne. Auch heute noch unterscheidet sich der Kuchen in den verschiedenen Ländern.

In der Schweiz geriet die Tradition des Dreikönigskuchens über die Jahrhunderte in Vergessenheit. Während der Brauch im späten Mittelalter noch weit verbreitet war, war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch in der Romandie bekannt. Dort wurde aber vor allem die französische Variante gegessen. In der Deutschschweiz kannte man den Kuchen kaum.

Wiederentdeckung in Luzern

Der schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (SBKV) wollte das in den 1950ern ändern. Zusammen mit Max Währen, einem bekannten Schweizer Brotforscher, wurden die alten Rezepte und Methoden ausgegraben. Der Brotforscher kreierte die heute bekannte Form und der Verband kümmerte sich um das Finanzielle, wie die «NZZ» berichtete.

Dass der neue Dreikönigskuchen schliesslich aus Luzern kam, liegt am Rezept: Dieses wurde von der Luzerner Bäckerei-Fachschule Richemont entwickelt. So ist es kein Wunder, dass Richemont sich als «Erfinderhaus des heute bekannten Schweizer Dreikönigskuchens» sieht. Denn mit diesem Rezept wurde der heute bekannte Kuchen in der Schweiz lanciert und war sofort beliebt. Damals wie heute löste er Freude an jedem Tisch aus – wenn auch vor allem beim Finder des Königs. (pal)