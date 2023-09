Durchgangsbahnhof Luzern «Genug gewartet!»: Parteien stellen Forderungen an den Bundesrat Das Komitee Durchgangsbahnhof Luzern lanciert eine Petition an den Bundesrat. Es will damit aufzeigen, wie wichtig die Realisierung des Milliardenprojekts für die Zentralschweiz ist. Zentrale Forderung: Die Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhof bis 2040 müsse garantiert werden.

«Der Durchgangsbahnhof Luzern ist die richtige Lösung» – «Die Finanzierung muss jetzt sichergestellt werden» – «Die Inbetriebnahme wird für 2040 garantiert»: Diese Botschaften und Forderungen will das Komitee Durchgangsbahnhof Luzern an den Bundesrat tragen. Es hat dazu mit Unterstützung aller Parteien und verschiedener Organisationen eine Petition lanciert. Es will so die Dringlichkeit des Projekts aufzeigen.

Visualisierung des Durchgangsbahnhofs Luzern. Bild: zvg

Der Zeitpunkt für die Lancierung der Petition sei ideal, heisst es in der Mitteilung des Komitees. Auf Bundesebene beginne die Verwaltung damit, den nächsten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur vorzubereiten. Die Botschaft sollte 2026 vorliegen. Doch es besteht das Risiko, dass erst Teiletappen des Durchgangsbahnhofs enthalten sind. «Der Bund anerkennt den Leidensdruck der Bevölkerung und Wirtschaft immer noch zu wenig», wird der Nidwaldner Ständerat und Präsident des Komitees Durchgangsbahnhof Luzern, Hans Wicki, in der Mitteilung zitiert.

Seit über 30 Jahren warte die Zentralschweiz auf einen markanten Ausbau des Bahnangebots. Nachdem Zürich, Bern oder Genf in den letzten Ausbauschritten ihre Ziele erreicht hätten, sei es überfällig, dass nun Luzern zum Zug komme. Für die Erreichbarkeit und die Klimastrategie sei ein Quantensprung im ÖV bis 2040 dringend notwendig. (cgl)