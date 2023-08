Ebikon Velofahrerin nach Überholmanöver verletzt – Polizei sucht Zeugen Nachdem eine Velofahrerin von einem Auto überholt wurde, stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Die Polizei such die Person, welche das Auto gelenkt hat.

Eine Velofahrerin fuhr am Montagmorgen um zirka 8 Uhr auf der Dorfstrasse in Ebikon vom Pfarreiheim in Richtung Riedmattstrasse. Nach einem Überholmanöver eines Autos stürzte die 22-jährige Frau und wurde dabei verletzt. Die Person im Auto fuhr weiter, ohne Angaben zu hinterlassen.

Die Luzerner Polizei sucht jetzt die am Unfall beteiligte Person, welche einen dunklen Kleinwagen lenkte. Mutmasslich weise das Kontrollschild den Buchstaben Z auf. Die Person oder Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (sfr)