Egolzwil Diese Promillefahrt endet in Haus und kostet 100’000 Franken In Egolzwil hat ein 19-jähriger ein Selbstunfall verursacht und grossen Sachschaden angerichtet.

Die Unfallstelle in Egolzwil. Bild: Luzerner Polizei (Egolzwil, 19. 8. 2023)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich ein Selbstunfall in Egolzwil. Ein 19-jähriger Mann fuhr mit dem Auto in alkoholisiertem Zustand von Nebikon in Richtung Wauwil. In Egolzwil verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und fuhr damit gegen eine Hauswand. Beim Fahrer wurden laut Polizeimitteilung vom Montag 1.54 Promille gemessen.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat dem Lenker den Führerausweis abgenommen. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Wauwil-Egolzwil. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 100’000 Franken.