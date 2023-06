Eich Begegnungsort fehlt: Eich hat seine Bevölkerung befragt Der Gemeinderat von Eich hat eine Befragung der Bevölkerung durchgeführt. Als grösste Herausforderung erachtet diese die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ausserdem fehlt vielen ein Begegnungsort.

Der Gemeinderat hat nach zehn Jahren wieder eine Befragung der Bevölkerung durchgeführt. Insgesamt hätten 656 Personen ab dem 16. Altersjahr an der Umfrage teilgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Dies entspreche einem Rücklauf von guten 46,7 Prozent. Die Bevölkerung sei mit dem Wohnort Eich im Allgemeinen gut bis sehr gut zufrieden. Als grösste Herausforderung erachten die Teilnehmenden in den nächsten zehn Jahren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ausserdem fehle vielen Eicherinnen und Eichern ein Begegnungsort. Die Resultate werde der Gemeinderat nun detailliert auswerten.