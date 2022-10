Eich Bettina Meyer wird still in den Gemeinderat gewählt Bei der Ersatzwahl für einen Eicher Gemeinderatssitz wurde Bettina Meyer still gewählt. Sie ersetzt Irène Wüest, die per Ende November zurücktritt.

Bettina Meyer tritt am 1. Dezember ihr Amt an. Bild: Philipp Koch

Bettina Meyer heisst die neue Gemeinderätin von Eich. Die Lebensmittelingenieurin und Betriebswirtschafterin ETH wurde von der FDP Eich für das Amt vorgeschlagen. Nachdem innert der gesetzlichen Frist bis Montag, 10. Oktober, um 12 Uhr nur ein Wahlvorschlag eingegangen war, hat der Gemeinderat von Eich Bettina Meyer als Mitglied des Gemeinderates von Eich für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 als gewählt erklärt. Das teilt die Gemeinde am Montagabend mit. Die 55-Jährige tritt ihr Amt per 1. Dezember an.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil die Bildungsvorsteherin, lrène Wüest Häfliger, ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende November erklärt hatte. (jh)