Am kommenden Dienstag begeht die Schweiz den Nationalfeiertag. Neben vielen Feuerwerken am Himmel werden jeweils Höhenfeuer gezündet. In Eich soll es dieses Jahr einen Rekord geben: Ein rund dreissig Meter hohes Feuer soll dort den Nachthimmel erhellen. Es wäre das grösste 1.-August-Feuer der Zentralschweiz.