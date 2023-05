Eich Kinder erleben Pumppark

An einem Nachmittag voller Spass und Bewegung können Kinder am 31. Mai von 13.30 bis 16 Uhr im Pumppark Eich - Brand Begeisterung fürs Velofahren und spielerisch ihre koordinativen Fertigkeiten auf dem Velo entwickeln. Den Kindern werden in einem zweiten Programmteil die Verkehrsregeln näher gebracht und das richtig Verhalten im Strassenverkehr. Um 13.30 Uhr ist Begrüssung, Briefing und Velocheck. Danach ist bis 16 Uhr betreutes Fahren auf dem Pumppark. Die Veranstaltung ist gratis. Anmeldung unter www.kidsonwheels.ch/event-details/kids-on-wheels-eich-2 (chm)