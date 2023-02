Eich Geduld ist gefragt: Unfall auf der Autobahn A2 führt zu Rückstau im Feierabendverkehr Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen wurde eine Person leicht verletzt. Der Tunnel Eich ist derzeit nur einspurig befahrbar.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A2 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Norden nach dem Tunnel Eich.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Beim Unfall wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird durch die Luzerner Polizei abgeklärt. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist im Tunnel Eich ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen Geduld: Wer im Stau steht, muss gemäss TCS mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten rechnen. (pl)