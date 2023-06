Emmen Polizei hilft Reussböötler in Not Auf der Reuss ist es zu einem Zwischenfall mit mehreren Gummibooten gekommen. Die Polizei mahnt zu Vorsicht.

Das Wetter ist schön, die Reuss lädt zum Bootfahren ein. In diesen Tagen lassen sich wieder viele mit dem eigenen Gummiboot die Reuss hinabtreiben. Das kann auch gefährlich ausgehen. Vor kurzem verfingen sich drei Gummiboote beim CKW-Wehr in Rathausen. Zwei Personen konnten sich auf das Wehr retten, zwei weitere Personen wurden unter dem Wehr hindurchgespült. Sie befanden sich in der Reuss, als die Polizei vor Ort eintraf. «Mit viel Glück zogen sie sich lediglich ein paar Schürfwunden zu», schreibt die Luzerner Polizei auf Facebook. Die Polizei konnte alle Personen zurück ans Ufer bringen.

Nicht immer gehen Gummiboot-Unfälle glimpflich aus. Vor zwei Jahren kenterte ein Schlauchboot in der Reuss bei Windisch. Ein 7-jähriges Mädchen kam dabei ums Leben. Und vor drei Jahren fiel ein Mann bei Buchrain von einem Gummiboot ins Wasser und starb später im Spital. Die Polizei ruft deshalb in Erinnerung, dass unbekannte Flussabschnitte vor der Fahrt erkundet werden soll. Böötler sind angehalten, rechtzeitig den Ausstieg aus dem Wasser einzuleiten. Es ist zwingend, Rettungswesten im Gummiboot mitzuführen und von Vorteil auch zu tragen. Zudem darf die Nutzlast nicht überschritten werden. Boote sollten nicht zusammengebunden werden. Die Polizei rät, dafür zu sorgen, dass sich keine Leinen im Wasser befinden, Gummiboote mit Name und Adresse anzuschreiben und auf Alkohol zu verzichten. (rem)