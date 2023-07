Energie Wie heizt der Nachbar? Der Kanton Luzern veröffentlicht Heizungsdaten Auf dem Geoportal des Kantons ist neu ersichtlich, welches Gebäude wie heizt. Die Daten werden auch veröffentlicht, um allfällige Falschangaben zu korrigieren.

Heizungen sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Symbolbild: Nana do Carmo

Heizt der Nachbar noch mit Öl oder hat er schon eine Wärmepumpe installiert? Diese Frage können die Luzernerinnen und Luzerner nun selber beantworten. Auf dem Geoportal des Kantons lässt sich ab sofort in Erfahrung bringen, in welchem Gebäude wie geheizt wird. Die Immobilien im Kanton Luzern sind dabei farblich in die Kategorien Elektroheizung/-boiler, Fernwärme, Gasheizung, Holzheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Unbestimmt unterteilt. So lässt sich rasch ein Überblick verschaffen, wie wo geheizt wird.

Die neue Anwendung soll laut einer Mitteilung des Kantons bei der Energieplanung helfen. Bekanntlich will der Kanton Luzern bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf netto null senken. Zurzeit werden laut der Gebäude- und Wohnstatistik des Bundes rund die Hälfte der ungefähr 68’000 Gebäude im Kanton mit einer Öl- oder Gasheizung beheizt. Der Gebäudebereich macht insgesamt rund einen Viertel der Treibhausgasemissionen aus.

Zweites Portal für Fachleute

Jules Gut, Teamleiter Energie bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie, begründet die Veröffentlichung der Heizdaten unter anderem mit dem gestiegenen Interesse der Bevölkerung. «Wir haben vermehrt Anfragen von Gemeinden und aus der Bevölkerung, wie ein Gebäude beheizt wird.» Ein zweiter Aspekt sei die Korrektheit der Daten. «Die Registerhoheit liegt bei den Gemeinden. Allerdings ist es schwierig, die Daten immer auf dem aktuellen Stand zu halten.» Darum haben Besucherinnen und Besucher des Geoinformationsportals die Möglichkeit, falsche Angaben zu melden. «Die Öffentlichkeit soll mithelfen, die Daten zu aktualisieren», so Gut.

Ein zweites Portal richtet sich zudem an Fachleute. Das Energie-Geoinformationssystem zeigt weiterführende Daten an, etwa wie viel Heizenergie pro Gebäude verbraucht wird oder wie viel Kohlendioxid ein Gebäude ausstösst. Allerdings sind diese Angaben laut Jules Gut mit Vorsicht zu geniessen. «Hinter den Zahlen verbergen sich Modelle, die unter anderem den Heizungstyp, das Baujahr und allfällige registrierte Renovationen für die Berechnung verwenden.» Den effektiven Verbrauch eines Gebäudes kennt die Statistik nicht.

Daten zu prominenten Gebäuden fehlen

Der Kanton verwende die neuen Tools für Analysen, sagt Gut. «Wir müssen wissen, wie wir im Gebäudebereich vorwärtskommen mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien.» Die Ziele, die sich der Kanton gesteckt habe, seien ambitioniert. «Es braucht ein gewisses Monitoring.» Zudem würden sich allenfalls Möglichkeiten für einen Umstieg ergeben. «Viele wissen nicht, dass zehn Meter neben dem eigenen Haus eine Fernwärmeleitung durchläuft.»

Geht denn der Kanton Luzern bei seinen eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel voran? Beim Regierungsgebäude an der Luzerner Bahnhofstrasse auf jeden Fall nicht. Dieses wird laut den vorliegenden Angaben mit Gas geheizt. Was beim Blick auf die Stadt Luzern zudem auffällt, sind fehlende Angaben bei prominenten Gebäuden. So ist zum Beispiel nicht ersichtlich, wie das KKL, die Universität, die Hauptpost beim Bahnhof oder das Finanzdepartement an der Bahnhofstrasse beheizt werden. Laut Jules Gut liegt das daran, dass zurzeit nur Daten für Wohngebäude und vereinzelte Verwaltungsgebäude vorliegen. In Zukunft sollen auch Industriegebäude erfasst werden, aber das dauere noch mehrere Jahre.