Energiewende «Drei Mal mehr Strom im Winter»: Die CKW will mit alpinen Grossanlagen den Solarausbau vorantreiben Mit einem neu gebildeten Team will das Zentralschweizer Stromunternehmen grossflächige Solaranlagen bauen. Im Fokus liegen die Schweizer Berge.

Klimawandel und Ukraine-Krieg haben die Nachfrage nach erneuerbarer Energie stark befeuert. So installiert momentan alleine die CKW täglich zwei Solaranlagen auf Wohnhäusern oder Industriegebäuden. Doch das reicht nicht: Um den Ausbau zu beschleunigen, hat das Unternehmen deshalb den neuen Bereich «Fotovoltaik-Kraftwerke» geschaffen. Ziel sei der Bau von Grossanlagen auf Freiflächen im alpinen Bereich sowie die vollständige Ausnutzung von grossen Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbeflächen, teilte das Unternehmen kürzlich mit.

Das neugebildete Team nehme in diesen Wochen die Arbeit auf. Der Hauptfokus liegt laut CKW bei alpinen Grossanlagen. «Über der Nebelgrenze sind Anlagen noch effizienter, sie können im Winter, wenn der Strom am dringendsten benötigt wird, rund drei Mal mehr Strom produzieren als vergleichbare Anlagen im Mittelland», sagt Hanspeter Maeder, Leiter Produktion.

CKW will in der ganzen Schweiz die Augen offen halten

Auf Nachfrage bestätigt Mediensprecher Marcel Schmid, dass die CKW dabei an Projekte denke wie jenes in Gondo im Wallis, das kürzlich national für Schlagzeilen sorgte. Dort soll auf einer Alp die grösste Freiflächen-Solaranlage der Schweiz entstehen. Um geeignete Standorte zu finden, will sich die CKW nicht auf die Zentralschweiz beschränken, sondern in der «ganzen Schweiz die Augen offen halten.»

Der Stromkonzern Axpo hat an der Muttsee-Staumauer die grösste alpine Solaranlage der Schweiz gebaut. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone (Linthal, 19. August 2021)

Innerhalb der Axpo sei die CKW in der Schweiz für den Bereich Solar zuständig, bei Grossanlagen arbeite man aber eng mit dem Mutterkonzern zusammen und könne so von dessen Erfahrung profitieren. So produziert die Axpo seit Herbst 2021 mit einer alpinen Solaranlage an der Glarner Muttsee-Staumauer Strom. Im Ausland treibt der Konzern mit seiner Tochterfirma Urbasolar den Ausbau voran.

Freiflächenanlagen rufen aufgrund des Landverbrauchs aber auch Skepsis hervor. Das hat die CKW vor rund zehn Jahren selber erfahren müssen. Auf der Schweissmatt in der Gemeinde Inwil wollte das Unternehmen auf rund 20 Hektaren Landwirtschaftsland ein Solarkraftwerk errichten. Der Kanton Luzern bewilligte die nötige Umzonung für die Pilotanlage letztlich nicht.

Landbesitzer zeigen Interesse an Freiflächenanlagen

Es gebe auch im Kanton Luzern durchaus Orte, wo Freiflächenanlagen Sinn machen, sagt Marcel Schmid, und nennt sogenannte Agri-Fotovoltaikanlagen. Diese werden rund zwei bis drei Meter ab Boden gebaut. Dadurch kann die darunterliegende Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, sei es als Schafweide oder für Beerenkulturen, die durch die Beschattung sogar profitieren können.

Das Interesse für Freiflächenanlagen ist durchaus vorhanden. Mehrere Landbesitzer seien schon auf die CKW zugekommen, sagt Schmid. «In Menznau zum Beispiel hat uns ein Landwirt angefragt, ob man einen steilen Hang, der sich für die Bewirtschaftung nicht eignet, zur Stromproduktion nutzen könnte.»

Das grosse Problem dabei ist laut Schmid: «Freiflächenprojekte wie in Gondo oder Menznau sind derzeit nicht möglich, da sie ausserhalb der Bauzone nicht erlaubt sind. Es fehlen die gesetzlichen Grundlagen.» Den Stromunternehmen und Landbesitzern seien deshalb die Hände gebunden. Schmid:

«Wir hoffen auf die Bundespolitik und sind zuversichtlich, dass der PV-Ausbau vorangetrieben werden kann. Wir brauchen diesen erneuerbaren Strom in der Schweiz.»

Freiflächen-Solaranlage bei der Axpo-Unterstation in Baar. Bild: PD

An gewissen Orten sind Freiflächenanlagen schon heute möglich. So hat die CKW vor zwei Jahren bei der Axpo-Unterstation in Baar auf einer frei gewordenen Industriefläche eine grössere Solaranlage mit rund 1000 Panels gebaut. Auf der Fläche eines halben Fussballfeldes wird dort Strom für rund 70 Durchschnittshaushalte produziert.

Wer übrigens aktuell sein Hausdach mit Solarpanels bestücken lassen will, braucht weiterhin Geduld. Die Wartezeit beträgt laut Marcel Schmid nach wie vor mehrere Monate. Einerseits fehle Material wie Wechselrichter. Das grössere Problem sei jedoch der Fachkräftemangel. «Wir haben schlicht nicht genügend Personal, um alle Aufträge abzuarbeiten.» Die Branche hat reagiert. Ab 2024 soll neu eine Lehre als Solarteur angeboten werden.