Entlebuch 26-jähriger Forstarbeiter stirbt nach Unfall bei Waldarbeiten Ein Forstarbeiter erlitt bei einem Arbeitsunfall im Entlebucher Ortsteil Finsterwald erhebliche Verletzungen. Nun ist er im Spital gestorben.

Am Montagmorgen ist es im Entlebucher Ortsteil Finsterwald zu einem Arbeitsunfall bei Waldarbeiten gekommen. Dabei verletzte sich ein 26-jähriger Forstarbeiter erheblich. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Dort ist er am Dienstag verstorben, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen um etwa 7.45 Uhr im Gebiet Reseteloch. Der 26-jährige Mann musste daraufhin von Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz und der Alpinen Einsatztruppe der Luzerner Polizei aus dem Wald geborgen werden. Die Unfallursache wird derzeit von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (lga)