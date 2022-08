Entlebuch Auf die Seite gekippt: Autofahrer verliert in der Kurve die Kontrolle Am Montagabend verursachte ein 23-jähriger Autofahrer in Finsterwald einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Der Mann war von Sarnen in Richtung Entlebuch unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Das Auto sei von der Strasse abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 3000 Franken. (tos)