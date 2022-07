Entlebuch Bestätigter Wolfriss an der Schrattenfluh – drei tote Schafe auf der Alp Bodenhütte Ein Wolf riss vor gut zwei Wochen im Gebiet Heideloch drei Schafe, wie eine DNA-Probe ergeben hat. Der Kanton Luzern löste einen entsprechenden Wolfsalarm aus.

Im Gebiet Heideloch auf der Alp Bodenhütte wurden vor knapp zwei Wochen drei tote Schafe gefunden. Dank einer DNA-Probe herrscht nun Klarheit: Ein Wolf hat erneut zugeschlagen. Der Kanton Luzern hat am Donnerstag eine entsprechende SMS-Meldung an alle Schafhalter versendet. Wie Wildhüter Daniel Schmid gegenüber dem «Entlebucher Anzeiger» sagt, sei ein Wolfriss aufgrund des Rissbildes zunächst ausgeschlossen worden. Neben einem gerissenen Schaf befanden sich nämlich noch zwei Skelette von vollständig gefressenen Tieren.

«Nichts am gerissenen Schaf wies auf die Attacke eines Wolfes hin.» Bauern sollen ihre Schafsherden regelmässig kontrollieren, so der Wildhüter. Aktuell gebe es nämlich viele Gänsegeier, welche die genauen Ermittlungen der Todesursache verunmöglichen würden. In den vergangenen Wochen habe es weitere tote Schafe im Heideloch und auf der Alp Chlus gegeben – übrig geblieben sei jeweils nur noch das Skelett. (pl)