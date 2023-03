Gastronomie Direktionswechsel im Kurhaus Flühli Das Hotel Kurhaus in Flühli bekommt einen neuen Direktor. Die bisherige Leiterin widmet sich künftig anderen Führungsaufgaben.

Nach dem Neustart des Hotel Kurhaus in Flühli vor zwei Jahren wird das Führungsteam erweitert. Laut einer Medienmitteilung leitet der Entlebucher Pasquale Castagliuolo neu den Restaurant- und Hotelbetrieb. Die bisherige Direktorin Stefania Martinelli wird sich künftig um die Bereiche Front of House und Events sowie Marketing und Sales kümmern. So solle das Hotel in die nächste Phase geführt und die Auslastung weiter ausgebaut werden.

Das Hotel Restaurant Kurhaus Flühli. BIld: Boris Bürgisser (Flühli, 16. 4. 2020)

Der Besitzer der Kurhauses, Jost Schumacher, freue sich auf das erweiterte Führungsteam – und wird in der Mitteilung so zitiert: «Hinsichtlich der baulichen Weiterentwicklung des historischen Hotels war dieser Schritt nach dem erfolgreichen Start wichtig und richtig.» (stn)