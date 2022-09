Entlebuch Wohnzimmerbrand fordert 39-jähriges Todesopfer In einem Haus in Finsterwald ist es zu einem Brand in einem Wohnzimmer gekommen. In einem Nebenzimmer wurde eine Frau leblos aufgefunden.

Die Luzerner Polizei bekam am Montagabend kurz nach 18 Uhr eine Meldung, wonach in einem Wohnzimmer eines Hauses in Finsterwald ein Brand ausgebrochen sei. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr Entlebuch-Hasle kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Hingegen wurde gemäss einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag in einem Nebenzimmer eine 39-jährige Frau leblos aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird derzeit von Ermittlern der Luzerner Polizei abgeklärt. Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr Entlebuch-Hasle auch ein Team des Rettungsdienstes, ein Care-Team sowie die Air Glacier. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (sfr)