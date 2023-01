Entlebuch Fünf Fahrzeuge kollidieren auf vereister Fahrbahn Auf vereister Fahrbahn kam es im Schwanderholzstutz zwischen Wolhusen und Entlebuch zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden.

Die vereiste Fahrbahn hat dieses Auto ins Schlittern gebracht. Bild: Luzerner Polizei

Ein Autofahrer war am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr auf der Kantonsstrasse von Entlebuch in Richtung Wolhusen unterwegs. Auf der Höhe Stalden bei Ebnet geriet sein Fahrzeug auf der stark vereisten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links — und sein Auto schlitterte seitlich in einen entgegenkommenden Lieferwagen.

Es krachte in diesen Lieferwagen. Bild: Luzerner Polizei

Ein weiteres - ebenfalls in Richtung Wolhusen fahrendes - Auto konnte aufgrund der vereisten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich nach links aus. Dabei kam es zwischen diesem Auto und den bereits stillstehenden Fahrzeugen zu weiteren Kollisionen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Kantonsstrasse mehrere Stunden gesperrt

Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und begeben sich bei Bedarf selbstständig zu einem Arzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 52’000 Franken.

Und dieses Auto rutschte auch noch in die beiden Unfallfahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei

Die Kantonsstrasse zwischen Wolhusen und Entlebuch war während mehrerer Stunden gesperrt, die Feuerwehren Entlebuch und Wolhusen richteten eine Umleitung ein.