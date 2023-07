Entlebuch «Immer und überall möglich»: Wolf reisst Ziege in Finsterwald Ein Wolf hat am Wochenende in Finsterwald ein Tier gerissen. Die Wildhut rät, Herdenschutzmassnahmen zu treffen.

In Finsterwald in der Gemeinde Entlebuch hat sich in der Nacht auf Samstag ein Wolfsriss ereignet. Gemäss Wildhüter Daniel Schmid ist eine Ziege gerissen worden, die sich auf freiem Weidegang befunden habe und damit ungeschützt war. Eine zweite Geiss blieb unverletzt. Der Bauer habe sich am Samstagmittag gemeldet, nachdem er das vermisste Tier gesucht und gefunden habe, so Schmid.

Die kantonale Wildhut hat in der Folge eine Warn-SMS versendet und darum gebeten, Herdenschutzmassnahmen zu treffen und Kleinwiederkäuer nachts einzustallen. «Damit wollen wir die Landwirte sensibilisieren, dass ein solcher Riss immer und überall möglich ist und deshalb mögliche Herdenschutzmassnahmen umgesetzt werden müssen», sagt Schmid.

Um welchen Wolf es sich dabei gehandelt hat, ist noch unklar. Man habe DNA-Proben eingeschickt, so Schmid. Bis diese analysiert seien, dauert es etwa drei Wochen. Ob dabei allerdings etwas herauskommt, sei unsicher: Die gerissene Ziege habe teilweise im Wasser gelegen, was die Analyse erschwert. Im Kanton Luzern war zuletzt im Juni zuerst in Hellbühl und später in Neuenkirch ein Wolf gesichtet worden. (fmü/tos)