Entlebuch «Manchmal bin ich sprachlos vor Wut»: Älplerin äussert sich nach Wolfsriss an der Schrattenfluh Auf einer Alp in der Gemeinde Flühli ist es zu einem Wolfsriss gekommen – nicht zum ersten Mal. Die Älplerin Sabrina Stadelmann fordert nach mehreren toten Schafen eine Regulierung des Wolfes.

Sabrina Stadelmann, Älplerin auf der Alp Bodenhütte in Flühli, ist frustriert. In der Nacht auf den vergangenen Samstag hatte ein Wolf eines ihrer Schafe gerissen. Wildhüter Daniel Schmid gab damals auf Anfrage dieser Zeitung an, dass sich das Schaf auf freiem Weidegang befunden habe und damit ungeschützt gewesen sei – die Alp sei aus Sicht des Herdenschutzes auch «nicht zumutbar schützbar».

Gegenüber Tele 1 und PilatusToday bestätigt Stadelmann diese Aussage. Die Lage der Alp direkt an Wanderwegen und auch ihre Grösse erschwerten Massnahmen wie Herdenschutzhunde oder -zäune. «Wir sind offiziell nicht schützbar. Wir sind zu klein. Auf gut Deutsch heisst das: Es rentiert nicht.»

Älplerin wendet sich an die Öffentlichkeit

Dabei seien Stadelmann und ihr Mann nach sechs bestätigten Rissen im vergangenen Jahr – darunter auch solche von Raubvögeln – keineswegs untätig geblieben, wie sie gegenüber der Bauernzeitung erzählt. Ein Warnsystem mit Tönen und Lichtsignalen hätte Risse in diesem Jahr verhindern sollen – passiert ist es trotzdem.

Auf Anfrage von Tele 1 gibt der Kanton Luzern an, die Älpler müssten für einen effektiven Herdenschutz mit den Nachbaralpen zusammenarbeiten. Die Ausarbeitung eines gemeinsamen Herdenschutzprojekts würde jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen; das ist keine Option für Stadelmann. Sie will stattdessen zu einem Umdenken bezüglich dem Umgang mit dem Wolf anregen – und wendet sich noch am Tag des Wolfsrisses mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit.

Darin macht sie ihrer Frustration ob der Situation Luft: «Manchmal bin ich sprachlos vor Wut, Trauer und Enttäuschung.» Und weiter: «Ein Wolf, der sich sogar am helllichten Tag in der Nähe unserer Herde aufhielt, hat erneut zugeschlagen. Und während wir kämpfen und verzweifeln, scheint die Welt zuzusehen und untätig zu bleiben.» Die fast 100 Kommentare, die sich unter dem Beitrag angesammelt haben, sind grösstenteils beipflichtend; vor allem andere Älpler und Bäuerinnen bedanken sich für Stadelmanns offenen Worte.

Von der Alp in die Stadt ist es nicht weit

Gegenüber der Bauernzeitung erklärt Stadelmann, dass sie mit ihrem Beitrag das Thema habe präsent halten wollen. «Dann begreifen vielleicht auch die, die aktuell noch nicht von der Raubtierproblematik betroffen sind, dass vielleicht trotzdem etwas gehen muss.» Und es sei auch nicht besonders weit von ihrer Alp bis in die nächste Stadt. Die Älplerin wünscht sich eine konsequente Regulierung des Wolfes – dies funktioniere schliesslich auch bei anderem Wild.

Zumindest für diese Saison ist auf der Alp Bodenhütte bereits wieder Schluss: Gemäss der Bauernzeitung haben alle Schafbesitzer ihre Tiere nach nur vier Wochen wieder abgeholt. Beim Gedanken, nun mit den Rindern auf die Alp zurückzukehren, habe sie ein schlechtes Gefühl, gibt Stadelmann an. Wenn ihre Herde künftig nicht besser geschützt werde, könnte dies ihr letzter Sommer auf der Alp gewesen sein.

Bereits vor einer Woche wurde im Finsterwald im Kanton Luzern ein Tier vom Wolf gerissen: die Ziege hatte sich auf freiem Wildgang befunden. Und im Juni wurde in Hellbühl und später in Neuenkirch ein Wolf gesichtet.