Entlebuch Motorradfahrer bei Selbstunfall verletzt Auf der Renggstrasse in der Gemeinde Entlebuch ist am Donnerstag ein Motorradfahrer gestürzt. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag um zirka 16.30 Uhr, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Töfffahrer war auf der Renggstrasse in Richtung Entlebuch unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er zu Fall, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.

So präsentierte sich die Unfallstelle den ausgerückten Einsatzkräften. Bild: Luzerner Polizei

Der 38-jährige Mann verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. (dvm)