Entlebuch Strasse wird saniert – Umstellung auf LED-Beleuchtung

Am kommenden Montag, 22. August startet die Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen Althus und Entlebuch Dorf. Neben der Teilsanierung der Strasse werden ein Velo- und Gehweg neu erstellt, wie der Kanton mitteilt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis im Herbst 2025, also gut drei Jahre. In dieser Zeit wird gleichzeitig auf zwei Streckenabschnitten gearbeitet. Der Verkehr wird dann einspurig geführt und mittels Ampel geregelt. Um den Wintertourismus zu gewährleisten, ist die Strecke von Dezember bis April jeweils ohne Einschränkungen befahrbar. Ansonsten ist mit Wartezeiten zu rechnen, heisst es weiter.

Schulhaus wird erweitert

Die Planung der Schulraumerweiterung Bodenmatt läuft auf Hochtouren. Im Oktober sollen die Bauarbeiten starten. Zunächst werden die neuen Hauswirtschaftsräume im 1. UG des Oberstufenschulhauses erstellt, teilt die Gemeinde mit. Während der Arbeiten wird der Unterricht wie gewohnt geführt, Einschränkungen soll es nur wenige geben. Den Sonderkredit für das Projekt von 1,84 Millionen Franken hat die Stimmbevölkerung im April gutgeheissen.

LED-Beleuchtung

Der Gemeinderat hat eine Umstellung der öffentlichen Strassenbeleuchtung auf LED beschlossen, wie er mitteilt. Dies führe bei den Gemeinde- und Privatstrassen zu einer Reduktion der Strom- und Unterhaltskosten. Der Ersatz der Beleuchtung nimmt die CKW in diesem Herbst vor.